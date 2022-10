“Black Adam” totalise 67 millions de dollars pour ses débuts nationaux

“Black Adam” a fait irruption dans les salles ce week-end, empochant 67 millions de dollars sur le marché intérieur. C’est le premier film depuis Disney et “Thor: Love and Thunder” de Marvel Studio en juillet pour plus de 50 millions de dollars lors de ses débuts.

La Warner Bros.’ le film marque également la plus grande ouverture nationale de la star Dwayne Johnson en tant qu’homme de premier plan.

Les formats premium, dont IMAX, Dolby Cinema et les écrans de cinéma grand format, représentaient environ 33% des ventes de billets nationaux du film, a rapporté dimanche le studio. Ces billets sont souvent plus chers que ceux vendus pour les projections traditionnelles et indiquent que le public cherche à regarder de grands films sur le plus grand écran possible.

C’est un bon signe pour l’industrie cinématographique, qui a vu sa fréquentation diminuer pendant la pandémie et fait actuellement face à un manque important de nouvelles sorties de films. Dimanche dernier, le box-office 2022 comptait plus d’un tiers de sorties larges en moins par rapport aux niveaux de 2019. Cela a entraîné une baisse de plus de 30% des recettes au box-office, selon les données de Comscore.

“Black Adam” est l’une des quatre sorties majeures à venir en salles avant la fin de l’année. Les autres sont tous des films Disney : « Black Panther : Wakanda Forever » (11 novembre), « Strange World » (23 novembre) et « Avatar : The Way of Water » (16 décembre).

L’espoir des propriétaires de salles de cinéma est que des films comme “Black Adam” puissent continuer à générer du trafic vers les cinémas au-delà de son week-end d’ouverture.