‘Black Adam’ sort une nouvelle bande-annonce avec le méchant de ‘The Suicide Squad’

Un deuxième fonctionnaire Adam noir la remorque a éclaté par les portes jeudi. Étoile Dwayne Johnson a laissé tomber les nouvelles images sur Twitter avant qu’il ne déambule sur Warner Bros. sociaux.

Cette deuxième bande-annonce est sans doute la meilleure à ce jour, donnant à l’anti-héros de DC un véritable penchant pour le méchant. Doctor Fate, joué par Pierce Brosnan, semble diriger une équipe de héros de type X-Men – comprenant Hawkman (Aldis Hodge), Atom Smasher (Noah Centineo) et Cyclone (Quintessa Swindell) – pour abattre Black Adam. Ils sont connus sous le nom de Justice Society of America.

La bande-annonce présente également le propre Nick Fury de DC: Amanda Waller (Viola Davis). Vous pouvez la voir exactement 49 secondes plus tard.

Davis est apparu pour la dernière fois dans l’univers DC Pacificateurune série dérivée de 2021 La brigade suicide. L’officier du renseignement impitoyable et chef de la Task Force X, alias la Suicide Squad, est plus un antagoniste que Nick Fury de Marvel, heureux d’exécuter quiconque défie ses ordres. Comme le personnage de Samuel L. Jackson, moteur de la création de The Avengers, Davis a fait des apparitions dans plusieurs films.

Black Adam suit l’anti-héros après sa libération d’un emprisonnement de 5 000 ans. La Justice Society of America se réunit pour arrêter son saccage, lui apprenant à être plus un héros qu’un méchant, avant de faire équipe pour s’attaquer à une force encore plus puissante.

Black Adam devrait sortir en salles le 21 octobre.