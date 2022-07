Black Adam, Shazam!, Black Panther et bien d’autres taquinés au Comic-Con

Les fans de super-héros et de cinéma ont eu droit à une multitude de bonnes nouvelles samedi alors que Marvel Studios et DC Comics ont tous deux annoncé de nouveaux titres au Comic-Con de San Diego.

Tout du film tant attendu de Dwayne Johnson Adam noir au Panthère noire suite a publié de nouvelles bandes-annonces, des avant-premières et des dates de première lors de l’événement étoilé, tandis que d’autres – y compris Aquaman et l’éléphant dans la pièce qui est Le flash – ont été manifestement ignorés.

Johnson a fait quelques pas au-delà de la simple taquinerie Adam noir, qui est en développement avec DC depuis plus d’une décennie. Toujours le showman, Johnson a apporté une nouvelle bande-annonce pour le film de super-héros et certains et a illuminé la plus grande salle de la convention annuelle des fans – avec un écran de fumée et de lumières flashy – tout en costume.

Prévu pour une sortie en salles le 21 octobre, Adam noir réunit Johnson avec son Croisière dans la jungle réalisateur Jaume Collet-Serra. Il met également en vedette Aldis Hodge dans Hawkman, Noah Centineo dans Atom Smasher et Quintessa Swindell dans Cyclone, qui ont tous rejoint Johnson et Collet-Serra pour le panel.

De nouvelles étoiles pour Shazam !

Adam noir n’était qu’une partie du retour de DC / Warner Bros. à Comic-Con, où le public a également eu un aperçu d’une nouvelle bande-annonce pour Shazam ! Fureur des Dieux. Les stars Zachary Levi et Lucy Liu étaient sur place pour promouvoir la suite, qui doit sortir en salles le 21 décembre et continue l’histoire d’un adolescent devenu super-héros qui se sent un peu comme un imposteur.

Le film voit le retour d’Asher Angel, Jack Dylan Grazer et Adam Brody et ajoute Helen Mirren et Rachel Zegler de West Side Story au mélange.

Le rôle de Zegler n’a été confirmé que par la bande-annonce, l’acteur révélant plus tard qu’elle jouera la sœur cadette des personnages de Liu et Mirren.

REGARDER | Shazam ! bande-annonce présente Mirren, Zegler :

La première bande-annonce de Netflix L’homme de sable également projeté. L’adaptation à gros budget de la série de bandes dessinées primée Hugo et Eisner de Neil Gaiman a passé des décennies en développement et mettra en vedette David Thewlis, Tom Sturridge, Jenna Coleman, Patton Oswalt et Stephen Fry.

Les dix épisodes sortiront sur Netflix le 5 août.

La présentation de DC est restée fidèle à ses sorties de 2022, renonçant aux aperçus des films attendus l’année prochaine. L’un d’eux est Le flashdont la star Ezra Miller a été arrêtée à Hawaï deux fois cette année.

Le film réalisé par Andy Muschietti a terminé sa production et devrait ouvrir ses portes en juin 2023. Miller a été crédité comme la première personne LGBTQ + à jouer un rôle principal dans un film de super-héros majeur.

Il manquait également à la vitrine de DC Comics Aquaman et le royaume perdu, Fille chauve-souris et toute mise à jour sur les nouveaux versements de Wonder Woman ou Le Batman. Une suite à Robert Pattinson Le Batman a été confirmé plus tôt cette année à CinemaCon, tandis que Rachel Zegler a déjà laissé entendre que Gal Gadot ferait un apparition en camée dans Shazam 2 en tant que Wonder Woman.

Pendant ce temps, Marvel Studios a dévoilé la première bande-annonce de Panthère noire : Wakanda pour toujours — défini sur une version de No Woman No Cry mélangé avec Kendrick Lamar Très bien – aux fans samedi. La suite devrait actuellement sortir le 11 novembre.

REGARDER | Panthère noire : Wakanda pour toujours bande-annonce publiée :

Ce n’était qu’une partie de la présentation massive du studio, qui – contrairement à DC – regardait bien au-delà de cette année.

Le mastodonte médiatique a donné un premier aperçu de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et de nouvelles informations sur la phase 6 de l’univers cinématographique Marvel, qui se conclura par deux films Avengers en 2025 : Avengers : la dynastie Kang et Avengers : Guerres secrètes.

La phase 5, a déclaré Kevin Feige, directeur de Marvel Studios, débutera en février avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et conclure par Coups de foudre en juillet 2024. Le nouveau Lamemettant en vedette Mahershala Ali, lauréat d’un Oscar, a également obtenu une date de sortie du 3 novembre 2023, et Captain America et le nouvel ordre mondialmettant en vedette Sam Wilson d’Anthony Mackie, sortira en salles le 3 mai 2024.

La gardiens de la Galaxie prendra également fin au milieu de la phase 5 en mai. Le réalisateur James Gunn s’est présenté à San Diego pour confirmer que Vol. 3 serait le dernier pour les coquins de l’espace. Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillian et Dave Bautista sont tous de retour pour le film. Les nouveaux membres de la distribution incluent Will Poulter, en tant qu’adversaire des Gardiens Adam Warlock, et Maria Bakalova.

De gauche à droite, James Gunn, Chris Pratt, Karen Gillan, Chukwudi Iwuji, Pom Klementieff, Sean Gunn, Will Poulter et Maria Bakalova parlent sur scène au Comic-Con. (Kevin Winter/Getty Images)

Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors et le réalisateur Peyton Reed se sont rendus à San Diego pour montrer des images de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania.

La phase 6 sera lancée avec un nouveau Les quatre Fantastiques film le 8 novembre 2024 et terminez avec Avengers : la dynastie Kangfixé au 2 mai 2025, suivi de Avengers : Guerres secrètesle 7 novembre 2025.

Marvel a également montré des bandes-annonces pour les séries Disney + telles que Invasion secrèteavec Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury et Cobie Smulders dans le rôle de l’agent Maria Hill, attendu au printemps, et la comédie d’une demi-heure She-Hulk : avocate, avec Tatiana Maslany, qui fait ses débuts en août. La deuxième saison de Loki est également prévu l’été prochain.