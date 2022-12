Black Adam: scène post-crédits, camée DC trompeur expliqué alors que le film arrive sur HBO Max

Adam noir est venu à vendredi dernier, après une déception possible au box-office pour Film anti-héros violent de DC Comics. Avec Dwayne Johnson dans le rôle principal, Adam bat le héros et le méchant après avoir été libéré d’un emprisonnement de 5 000 ans, des premières scènes jusqu’au générique (la scène post-générique est relativement froide).

“L’arrivée de la mégastar Dwayne Johnson dans l’univers DC, ainsi que la longue attente de l’arrivée du film, ont donné à Black Adam l’impression d’être un événement”, a déclaré Richard Trenholm de CNET. dit dans sa critique. “Maintenant, c’est ici, et ça ne semble pas si important. Pourtant, c’est un grand moment spectaculaire au cinéma, et que voulez-vous de plus du Rock?”

Une grande partie de cela Shazam Le conflit des retombées est causé par les frictions entre Adam et la Justice Society of America, qui comprend Doctor Fate (Pierce Brosnan), Hawkman (Aldis Hodge), Atom Smasher (Noé Centineo) et Cyclone (Quintessa Swindell).

Cependant, il y a un autre héros qui attend dans les coulisses. Quelqu’un qui n’apparaît que lorsque la première aventure de Black Adam est terminée, mais c’est un camée qui frappe différemment après un déménagement récent par le nouveau patron de DC Studios James Gunn.

Faisons Shazam notre chemin dans le pays de SPOILERS et parler de la scène post-générique.

L’homme d’acier revient

Avec le champion démoniaque Sabbac déchiré en deux et Black Adam fermement installé en tant que champion de Kahndaq, la patronne de la Task Force X Amanda Waller (jouée par Viola Daviset vu pour la dernière fois dans la série HBO Max Pacificateur) envoie un drone au temple dans lequel Adam traîne afin qu’elle puisse avoir un zoom amical avec l’anti-héros.

Malheureusement, Waller est incapable d’être amicale et est furieuse qu’Adam ait échappé à la captivité dans sa base. Elle l’avertit de rester à Kahndaq ou elle enverra des gens extrêmement puissants qui lui doivent des faveurs pour l’arrêter.

Adam lui dit essentiellement de l’amener, alors un être volant atterrit de façon spectaculaire et une silhouette familière à cape émerge de la fumée.

Warner Bros Pictures / DC Comics / Capture d’écran par CNET



Oh jeepers, les gars, ce n’est que Superman (Henri Cavill).

“Cela fait un moment que personne n’a rendu le monde aussi nerveux”, déclare le héros kryptonien. “Black Adam, nous devrions parler.”

Qu’est-ce que ça veut dire?

Il semblait bien que nous allions obtenir plus de la version de Superman de Cavill, et il allait presque certainement combattre Black Adam. Cependant, Cavill a annoncé plus tard que le combat avait été annulé – il ne reprendra pas le rôle après tout.

Depuis la sortie du film, la société mère Warner Bros. Discovery a déclaré que le réalisateur James Gunn (responsable de La brigade suicide et Peacemaker, ainsi que Marvel’s Série Gardiens de la Galaxie) et le producteur Peter Safran, diriger les DC Studios réorganisés. Le 14 décembre, Cavill a déclaré avoir rencontré le couple, qui lui a dit que leur interprétation de l’univers cinématographique de DC avait besoin d’une nouvelle interprétation du personnage – Gunn l’a confirmé plus tard. dans un tweet.

Parmi ceux sur l’ardoise se trouve Superman. Dans les premières étapes, notre histoire se concentrera sur une partie antérieure de la vie de Superman, donc le personnage ne sera pas joué par Henry Cavill. —James Gunn (@JamesGunn) 15 décembre 2022

“Parmi ceux sur l’ardoise se trouve Superman”, a-t-il écrit. “Dans les premières étapes, notre histoire se concentrera sur une partie antérieure de la vie de Superman, donc le personnage ne sera pas joué par Henry Cavill.”

Le 20 décembre, Johnson a déclaré sur Twitter que l’aventure cinématographique de Black Adam ne fera pas partie de l’univers cinématographique à venir. Cependant, il a laissé la porte ouverte au retour du personnage dans le futur.

“James Gunn et moi nous sommes connectés, et Black Adam ne sera pas dans leur premier chapitre de narration”, l’acteur a écrit. “Cependant, DC et Seven Bucks [Johnson’s production company] ont accepté de continuer à explorer les moyens les plus précieux d’utiliser Black Adam dans les futurs chapitres du multivers de DC.”

Le redémarrage dur a du sens, mais Johnson est sans aucun doute déçu. Il a partagé certaines de ses idées sur comment se déroulerait la bataille entre Adam et Superman avec YouTuber Jake’s Takes dans une interview avant la sortie du film.

“Je pense que Black Adam décroche le premier coup de poing. Maintenant, je ne sais pas si Black Adam décroche le dernier coup”, a-t-il déclaré. “Je peux voir les choses si clairement … à quoi ressemble cette scène, à quoi ressemble ce film, à quoi ressemblent les trois prochains films. Maintenant, que cela se concrétise ou non – cela aide toujours, quand vous avez ce genre de clarté.”

Cavill Supes a fait ses débuts dans Man of Steel en 2013 et a été vu pour la dernière fois dans La Ligue des Justiciers de Zack Snyder (alias le Snyder Cut) en 2021, et la fin de ce film nous a laissé dans un avenir sombre et impressionnant où il avait été corrompu.

Le directeur a dit ce n’est pas canonmais la version 2017 du film de Snyder Cut et de Joss Whedon voit le Superman actuel non corrompu rejoindre Batman et Wonder Woman se préparant à créer la Justice League.

Warner Bros.



L’équipe s’est également présentée dans la finale de l’émission HBO Peacemaker plus tôt cette année, mais Superman est resté dans l’ombre lors de cette apparition (il a été joué par Brad Abramenko). Le personnage est apparu de la même manière dans Shazam en 2019, où il n’était vu que du cou vers le bas (et dépeint par Ryan Handley).

Superman n’a donc jamais été trop loin de nos écrans. Le personnage est suffisamment emblématique et archétypal pour que plusieurs versions puissent exister (et probablement se réunir dans un crossover multiversel comme Spider-Man : Pas de retour à la maison). Cavill reviendra presque certainement au rôle un jour, mais nous ne verrons peut-être jamais la bataille avec Adam si elle était initialement prévue.

Bandes dessinées DC



Que peuvent nous dire les bandes dessinées ?

La longue histoire de la bande dessinée de Black Adam est complexe en raison de DC ayant commencé comme un méchant en 1945. Il est devenu plus nuancé au cours des décennies qui ont suivi, se tournant vers un anti-héros sombre qui conclut souvent des alliances difficiles avec les héros (principalement parce qu’il est violent, imprévisible et une sorte de crétin).

Cela aurait également pu se produire dans le prochain film – Adam et Superman auraient probablement eu une bataille épique avant de parvenir à une sorte de trêve. Malgré ses prouesses physiques, Superman est traditionnellement vulnérable à la magiece qui signifie qu’Adam aurait eu l’avantage.

Shazam s’est peut-être aussi impliqué, puisque lui et Superman sont des bourgeons et que les pouvoirs de Shazam proviennent de la même source que ceux d’Adam. Quoi qu’il en soit, ce personnage apparaîtra dans Shazam : la fureur des dieuxqui devrait sortir en salles le 17 mars 2023.