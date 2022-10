‘Black Adam’, avec Dwayne Johnson, fait ses débuts avec 67 millions de dollars – Kelowna Capital News

Warner Bros.’ “Black Adam” a débuté avec environ 67 millions de dollars, selon les estimations du studio dimanche, offrant à Dwayne Johnson son plus gros week-end au box-office en tant qu’homme de premier plan et lançant le personnage de DC Comics qu’il a passé une décennie à porter sur grand écran.

“Black Adam” était une offre de 200 millions de dollars pour bouleverser l’équilibre des pouvoirs dans un univers étendu de DC dominé par Batman, Wonder Woman et Superman. Les débuts de 67 millions de dollars sont tombés bien en deçà de cette stratosphère, même avec le tirage considérable de Johnson agissant dans son premier film de super-héros. Pourtant, “Black Adam” a réussi le week-end d’ouverture le plus élevé depuis que “Thor: Love and Thunder” a fait ses débuts avec 143 millions de dollars en juillet.

“Black Adam”, qui met en vedette Johnson dans le rôle d’un ancien Égyptien convoqué à l’époque moderne, a notamment été entravé par de mauvaises critiques (40 % de nouvelles sur Rotten Tomatoes). Les cinéphiles étaient plus gentils, donnant au film un B + CinemaScore. Il a collecté 73 millions de dollars à l’international pour un transport mondial de 140 millions de dollars.

“Black Adam” a emprunté un itinéraire détourné pour atteindre les théâtres. Le personnage devait initialement être lancé en tant que méchant dans “Shazam!” en 2019. avant que les dirigeants ne pivotent pour donner à Black Adam une fonctionnalité autonome. Le plus maladroit “Shazam !”, dont la fabrication a coûté près de 100 millions de dollars, a débuté avec 53,5 millions de dollars de ventes de billets et a remporté un succès retentissant avec 366 millions de dollars dans le monde.

Les enjeux étaient cependant plus élevés pour “Black Adam”. Lors de la promotion du film, Johnson n’a pas hésité à faire suivre “Black Adam” d’une confrontation avec Superman. Mais si les recettes de “Black Adam” sont suffisantes pour justifier cela, cela reste incertain. Sous une nouvelle direction, Warner Bros. revoit son approche des adaptations de DC Comics.

Jeff Goldstein, chef de la distribution de Warner Bros., a célébré les résultats comme un record personnel pour Johnson en dehors des films “Fast & Furious”, et un film PG-13 avec un large attrait auquel le public a mieux répondu que les critiques. Pourtant, c’est une période de transition pour Warner Bros. réorganiser l’unité DC alors que le studio cherche plus de succès de la taille de Marvel. Le prochain sur le robinet est “Shazam ! Fureur des dieux » en mars.

« Il s’agit de faire de bons films. Il s’agit de trouver les bons scripts », a déclaré Goldstein. «Notre studio traverse définitivement une refonte majeure de notre direction, de notre style et de notre approche de la production. Je pense que nous pourrons casser cette noix. Nous nous concentrons définitivement sur cela.

“Ticket to Paradise”, la comédie romantique de Bali mettant en vedette Julia Roberts et George Clooney, s’est avérée une contre-programmation intelligente. La sortie d’Universal Pictures a fait ses débuts avec 16,3 millions de dollars, bien au-dessus des ventes récentes des comédies romantiques, qui ont connu des difficultés ces dernières années au box-office. Le film est déjà un succès à l’étranger, où il est sorti depuis le mois dernier, générant 80,2 millions de dollars de ventes de billets.

Plus tôt ce mois-ci, Universal’s R-rated “Bros”, un jalon LGBTQ dans le genre, a fait ses débuts avec un montant décevant de 4,8 millions de dollars. “Ticket to Paradise” avait un avantage notable dans ses deux étoiles et attirait particulièrement un public plus âgé; 64% des acheteurs de billets avaient 35 ans et plus, a indiqué le studio.

“C’est devenu un film événement pour tous les publics ce week-end, mais surtout pour un public plus âgé qui peut avoir du mal à entrer dans les salles”, a déclaré Jim Orr, responsable de la distribution chez Universal. “Nous savons tous qu’il s’agit d’un groupe démographique qui ne manque pas exactement de voir des films le week-end d’ouverture. Cela nous donne un grand encouragement pour les semaines et les mois à venir.

Paul Dergarabedian, analyste principal des médias pour la société de données Comscore, a noté qu’il s’agissait du premier week-end avec une ouverture de 65 millions de dollars et plus de 100 millions de dollars de ventes de billets nationaux depuis juillet. Cela était dû en grande partie au pouvoir des stars, a-t-il dit, dans l’appel à la fois de “Ticket to Paradise” et de “Black Adam” avec Johnson.

“Il était le moteur qui a vraiment conduit ce box-office malgré quelques vents contraires en termes de marque DC et ce n’est pas un personnage aussi connu”, a déclaré Dergarabedian. “C’est un point de départ très solide pour Dwayne Johnson dans le mix de DC Comics. Il est comme un compresseur au box-office. Quarante pour cent de tomates pourries, mais les gens veulent juste voir Dwayne Johnson sur grand écran parce qu’il est plus grand que nature.

Le meilleur film de la semaine dernière, “Halloween Ends”, a chuté massivement lors de son deuxième week-end. La suite d’horreur Universal, qui est sortie simultanément sur Peacock, a baissé de 80% avec 8 millions de dollars. Pendant ce temps, “Smile” de Paramount Pictures a continué à défier les baisses typiques des sorties d’horreur. Avec 8,4 millions de dollars lors de sa quatrième semaine de sortie, “Smile” est arrivé troisième et a fait grimper ses ventes nationales globales à 84,3 millions de dollars.

Alors que de plus en plus de prétendants aux prix acclamés débarquent dans les salles, “The Banshees of Inisherin” de Searchlight Pictures a commencé sa course avec l’une des meilleures moyennes par salle de l’année. Le drame de Martin McDonagh, avec Colin Farrell et Brendan Gleeson, a débuté avec 181 000 $ dans quatre salles pour une moyenne par salle de 45 250 $. Pour A24, “Aftersun” de Charlotte Wells, avec Paul Mescal et Frankie Corio en tant que père et fille en vacances, a également fait ses débuts solides dans quatre salles, avec une moyenne de 16 589 $ par salle.

Ventes de billets estimées du vendredi au dimanche dans les cinémas américains et canadiens, selon Comscore. Les chiffres nationaux définitifs seront publiés lundi.

1. “Black Adam”, 67 millions de dollars.

2. “Ticket pour le paradis”, 16,3 millions de dollars.

3. “Sourire”, 8,4 millions de dollars

4. “Halloween se termine”, 8 millions de dollars.

5. “Lyle, Lyle Crocodile”, 4,2 millions de dollars.

6. “La femme roi”, 1,9 million de dollars.

7. “Terrifier 2”, 1,9 million de dollars.

8. “Ne t’inquiète pas chérie”, 880 000 $.

9. “Amsterdam”, 811 000 $.

10. “Triangle de tristesse”, 600 000 $.

—Jake Coyle, l’Associated Press

