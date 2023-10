Blac Chyna vend ses effets personnels au milieu de la bataille pour la garde de Tyga – Hollywood Life

Crédit d’image : RW/MediaPunch/Shutterstock

Blac Chyna a admis qu’elle vendait des objets personnels pour survivre dans de nouveaux dossiers judiciaires suite à sa bataille pour la garde avec Tyga. Le Rob et Chyna La star, 35 ans, a déposé une déclaration de revenus et de dépenses, dans laquelle elle a révélé qu’elle devait « recourir » à la vente de ses propres objets personnels, selon Page six. Chyna, dont le vrai nom est Angèle Blanc, a essayé de régler la garde avec Tyga, 33 ans, de leur fils Roi, dix.

Chyna a déclaré qu’elle vendait ses « vêtements, sacs à main et chaussures » à ses amis et à la société The RealReal « pour joindre les deux bouts ». Elle a également affirmé avoir gagné 178 000 $ cette année grâce aux reventes. « Ce bénéfice a quelque peu complété les ventes de mon entreprise en chute libre », a-t-elle déclaré. « Ce n’est qu’une solution temporaire car je finirai par manquer d’articles que je pourrai vendre. »

La star de télé-réalité a également demandé à son ex de payer 125 000 $ pour couvrir ses frais juridiques et ses dépenses comptables. Angela a en outre affirmé que le rappeur de « Rack City » n’avait pas communiqué avec elle, notamment au sujet des dossiers médicaux et scolaires de leur fils.

La bataille juridique de Chyna avec Tyga a commencé en juillet après qu’elle ait déposé des documents judiciaires pour tenter d’obtenir « la garde légale et physique conjointe » de leur fils. Elle a dit qu’elle pensait que c’était dans « le meilleur intérêt de l’enfant », mais le rappeur a semblé applaudir dans un commentaire sur Instagram, en réponse à un message de La salle d’ombre concernant le dépôt légal. « 10 ans plus tard… non… respectez votre emploi du temps samedi », a-t-il écrit.

Chyna partage également sa fille Rêve Kardashian, 6, avec ex Rob Kardashian, 36. En avril, elle a expliqué où elle en était avec ses deux ex dans une interview avec SiriusXM. « Nous vieillissons et je suis simplement reconnaissant envers mes enfants. Donc j’aurai toujours ce respect pour [Tyga and Rob], et vice versa. C’est tout ce que je demande, du respect », a-t-elle déclaré.

Bien avant de commencer sa bataille pour la garde avec Tyga, les deux ex lui ont répondu en mars 2022, lorsqu’elle a tweeté qu’elle était une « mère célibataire ». [with] aucun soutien », tout en mentionnant qu’elle avait vendu trois voitures. Tyga a commenté un autre Chambre ombragée poster avec sa réponse. «Je paie 40 000 par an pour l’école de mon fils et il vit [with] moi lundi-samedi. Pourquoi devrais-je payer une pension alimentaire pour enfants mdr », a-t-il écrit. Rob a écrit une réponse similaire sur le même message. « Je paie 37 000 $ par an pour l’école de ma fille. Je gère toutes les dépenses médicales. Je paie toutes ses activités parascolaires. J’ai ma fille du mardi au samedi. Pourquoi devrais-je payer une pension alimentaire pour enfants mdr », a-t-il écrit.