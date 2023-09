Blac Chyna sur 1 an de sobriété : « Angela White est imparable »

Des félicitations s’imposent pour Angela White, anciennement connue sous le nom de Blac Chyna, alors qu’elle célèbre une nouvelle étape dans son parcours de sobriété !

Blac Chyna réfléchit au premier anniversaire de sa sobriété. Elle s’est récemment rendue sur Instagram pour partager son parcours et son témoignage.

«J’ai décidé le 14 septembre 2022 que j’en avais fini avec l’alcool», a-t-elle écrit dans sa légende. « Ce processus n’est pas facile mais je l’ai fait, j’ai l’intention de continuer à pratiquer la sobriété. Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont soutenu dans cette partie de mon voyage. 💕 Angela White est imparable, intelligente, belle, courageuse, une mère formidable et une grande amie.

Elle a partagé des photos la montrant recevant des fleurs et un ballon de sa mère, Tokyo Toni. Le carrousel présentait un gâteau de célébration disant : « Félicitations pour votre 1 an d’abstinence Angela Renee White » et une puce de sobriété.

Chyna – qui partage son fils de 10 ans, King Cairo, avec son ex Tyga et sa fille de 6 ans, Dream, avec son ex Robert Kardashian – a ensuite remercié son système de soutien ainsi qu’elle-même. Elle a juré de continuer à pratiquer la sobriété et a remercié tous ceux qui avaient participé à son voyage. La maman de deux enfants a ajouté qu’elle espère que son voyage inspirera d’autres personnes « aux prises avec une dépendance ».

« J’espère que lorsque vous verrez cela, cela vous inspirera si vous souffrez d’une dépendance, sachez simplement que vous pouvez le faire et que vous le valez bien », lit-on dans son message. « Dieu t’aime. Il y a tellement d’applications et de groupes différents qui peuvent vous aider dans ce voyage, et vous n’êtes pas seul.

Les fans ont profité de sa section de commentaires pour féliciter le mannequin pour sa réalisation majeure. L’utilisateur a écrit : « Félicitations ❤️❤️❤️❤️ Je suis extrêmement fier de toi !! Continuez votre excellent travail ♾️🤞🏾.

Un autre a écrit un doux message disant : « Félicitations pour votre voyage, je vis une vie sobre. J’avais l’habitude de boire et de fumer de l’herbe à l’époque, mais après avoir eu mon fils, j’ai arrêté et je n’y suis jamais retourné, cela fait environ 13 ans maintenant mdr. vie sobre.

White a pris note de l’effusion d’amour et de soutien et est revenu à la section des commentaires pour ajouter : « Merci beaucoup à tous, j’apprécie l’amour et le soutien. ❤️.

L’année de sobriété de Blac Chyna fait suite à plusieurs transformations physiques, financières et spirituelles

White a eu une sacrée année en matière d’auto-guérison et de transformation. Plus tôt cette année, elle a cherché à changer de vie pour être un meilleur exemple pour ses enfants. Elle a décidé de supprimer ses OnlyFans en mars, ce qui lui aurait rapporté des millions.

Le mannequin a ensuite révélé qu’elle avait subi une opération de réduction des fesses et des seins.

«Je veux juste que toutes les femmes sachent qu’il ne faut pas se faire vacciner au silicone parce que vous pouvez tomber malade, vous pouvez mourir, avoir des complications et toutes ces autres choses folles», avait-elle déclaré à l’époque.

White a ensuite consacré sa vie au Christ, s’est fait baptiser et est revenue à son nom de naissance. Enfin, elle a retiré ses tatouages ​​« démoniaques », qui comprenaient un symbole à tête de chèvre connu sous le nom de Baphomet.

Nous adressons nos félicitations à Angela White et lui souhaitons beaucoup de succès dans son parcours de sobriété !

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de toxicomanie, veuillez contacter la ligne d’assistance SAMHSA au 1-800-662-HELP.