Blac Chyna s’est fiancée à Derrick Milano après une proposition sur scène à l’Université Howard

Blac Chyna et Derrick Milano sont fiancés !

La rappeuse de 36 ans, qui s’appelle désormais Angela White, a dit « oui » après que Milano, producteur et auteur-compositeur lauréat d’un Grammy, ait posé la question sur scène lors d’un événement de retour à l’Université Howard le vendredi 18 octobre.

Milano, 30 ans, est monté sur scène lors du concert annuel du Yardfest de Howard à Washington, DC – la ville natale de White – pour faire une sérénade au rappeur avec « Let Me Love You » de Mario, images des spectacles du moment.

Derrick Milano propose à Blac Chyna lors d’un événement de retrouvailles à l’Université Howard le 18 octobre 2024.

Thaddaeus McAdams/Getty



Au milieu de la chanson d’amour, quelqu’un a glissé sournoisement une boîte à bagues dans la main de Milano, qu’il a ensuite cachée derrière son dos avant de se mettre à genoux.

« Bébé, tu devrais me laisser t’aimer, t’aimer, t’aimer », a déclaré Milano (dont le vrai nom est Derrick Gray), s’interrompant alors que la musique s’arrêtait et qu’il sortait la boîte à bagues.

Après un échange inaudible, le couple s’est embrassé, White souriant et semblant essuyer une larme de ses yeux.

Le producteur a ensuite partagé un vidéo de la proposition sur Instagram, ainsi que deux autres clips qui montrent pourquoi « Let Me Love You » était la chanson qu’il a choisie pour le moment romantique : l’un de lui-même l’interprétant il y a 13 ans, et l’autre de lui et White partageant un moment spécial alors que il jouait en arrière-plan.

En légende, Milano a écrit un message touchant à sa fiancée, commençant par « Elle a dit OUI. 🫶🏾💍.

« Angela Renee White, je peux continuer encore et encore sur à quel point tu comptes pour moi et je ne m’en lasse jamais », a-t-il écrit. « J’ai trouvé tellement de paix depuis que nous nous sommes rencontrés. & DIEU nous a mis dans la vie des autres pour une raison et dans un but précis. Chaque jour avec toi est éternel et c’est une telle bénédiction de t’appeler ma fiancée. Je t’aime tellement! »

«Merci de m’avoir laissé t’aimer. et merci de m’aimer également », a-t-il poursuivi. « C’est de ça qu’il s’agit 💍. »

White et Milano – qui a co-écrit des morceaux tels que « Savage Remix » de Megan Thee Stallion et Beyoncé – se fréquentent depuis mai 2023.

Ils ont officialisé leur relation sur Instagram des mois plus tard, en septembre 2023, avant de dire à PEOPLE dans un communiqué : « Vous ne pourrez pas parler de couple puissant sans mentionner Angela White et Derrick Gray !

Blac Chyna et Derrick Milano.

Prince Williams/WireImage



Alors qu’elle célébrait leur premier anniversaire plus tôt cette année, White a partagé un doux hommage à son désormais fiancé sur Instagram.

« Joyeux 1 an @derrickmilano. 🙏🏽❤️ », a-t-elle légendé son message supprimé depuis. « Réflexion sur une année de pure magie et de joie avec toi, mon très cher Derrick. »

« Votre amour, votre soutien et votre amitié ont rempli ma vie de lumière et de chaleur », a-t-elle poursuivi. « Merci de m’avoir montré le vrai sens de l’amour. À d’innombrables années supplémentaires d’amour et de convivialité. Je vous chéris toujours 🌟🌹. »