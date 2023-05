Blac Chyna s’adresse à Tyga et Tokyo Toni sur « Caresha Please »

Sur Caresha s’il vous plaît, Blac Chyna a pris conscience de son avenir en tant que Angela Blanc et passé désordonné avec Tyga, Rob Kardashianet Toni Tokyo: « En fin de compte, c’est toujours Blac Chyna la marque. » La star de télé-réalité est apparue dans l’épisode le plus récent Caresha s’il vous plaît podcast pour expliquer la suite après son maquillage choquant. Comme d’habitude, l’hôte Yung Miami a posé toutes les questions sur l’esprit de tout le monde. Sur un tout nouveau #CareshaPleaseBlac Chyna – alias Angela White – parle de son cheminement spirituel, de sa relation avec sa mère, qu’elle sorte ou non avec quelqu’un et plus encore. #watchREVOLT https://t.co/UjC2HVIWyI — RÉVOLTE (@revolttv) 19 mai 2023 Avant de plonger dans les ex infâmes de Chyna, son diplôme universitaire biblique et sa maman désordonnée, Miami a commencé avec son identité post-renommée. Ne vous laissez pas « prendre par tout ce truc de ‘fille de l’église' » Bien qu’Angela White se soit réintroduite dans le monde récemment, elle s’occupe toujours de ses affaires. La femme d’affaires avisée est toujours aussi sérieuse pour sauver son âme que pour sécuriser le sac Blac Chyna. Miami a demandé s’il fallait l’appeler Angela ou Chyna. « Dépend. Je vais par Angela. « Blac Chyna quand j’en ai besoin… quand je fais des trucs de travail. » Chyna a décrit le retrait de ses implants, de ses fesses et de ses charges comme un 360°, revenant à son moi plus vrai et plus naturel. De nombreux fans l’ont chronométré comme un 180 ° pour que l’ancien strip-teaseur devienne un chrétien né de nouveau. « Ce truc d’Angela White, c’est aussi Blac Chyna. Je ne veux pas que les gens soient tellement pris par tout ce truc de « fille d’église » », a-t-elle déclaré. Cela semble exagéré après avoir afflué vers une croix géante dans sa vidéo brillante et sa séance photo pour Pâques. Chyna semblait définitivement « prise dans tout ce truc de « fille d’église » » elle-même. Chyna a dit qu’elle embrasserait la dualité et les contradictions, tout comme Dieu a embrassé d’autres pécheurs. « Je ne veux pas que les gens me regardent comme » Elle ne peut pas s’habiller de cette façon ou faire ce type de musique ou aller à ce type d’événements « parce que ce n’est pas le cas », a-t-elle déclaré. Le *B*A*P*S* En direct La star a ajouté : « En fin de compte, c’est toujours Blac Chyna, la marque. » Découvrez le plat de Chyna sur son ex « préféré » Tyga, « récupérer son léchage » avec Rob Kardashian, et pourquoi elle ne sortirait pas avec un autre rappeur après le retournement !

Blac Chyna parle de « récupérer son léchage » avec Rob Kardashian, ne parle pas à son ex « préféré » Tyga, et sort avec des rappeurs Yung Miami a fait l’éloge du parcours de Chyna, passant du statut de strip-teaseuse à « objectifs relationnels » avec Tyga et semblant retrouver sa lèche avec Rob. La rappeuse a déclaré que son rôle dans la famille Kardashian « est entré dans l’histoire des Noirs », l’appelant « la merde la plus emblématique de tous les temps ». Sa saga Kardashian Klan a peut-être semblé malicieusement désordonnée, mais l’entrepreneur a déclaré que tout était « une ambiance » qui s’est déroulée naturellement. Cela inclut d’être avec Rob après qu’elle « en ait fini avec cette situation » avec Tyga. «Ce n’était certainement pas une chose de type« récupérer lécher ». Je n’ai pas la patience pour tout ça », a déclaré Chyna. Miami a doublé avec le récit bien-aimé: « J’ai l’impression que c’était parce que c’était comme, ‘B * tch, maintenant je suis avec ton frère, et maintenant nous sommes sœurs.' » Caresha, s’il vous plaît! Chyna a révélé qu’elle était méfiante lorsque Rob s’est glissé dans ses DM. Au début, elle pensait qu’il aidait ses sœurs à l’installer. Ils restent en bons termes ces jours-ci pour leur fille, Dream. Cependant, les choses sont difficiles avec Tyga. Ils ne parlent pas actuellement et co-parent en se coordonnant via leurs nounous respectives. Tout ce qui compte, c’est de prendre soin de leur fils, King. Lorsqu’on l’interroge sur son ex préféré « comme, ‘J’ai passé un moment avec lui' », c’est toujours Tyga. La Chyna est célibataire et a déclaré que ses jours de rencontres avec des rappeurs étaient derrière elle. Elle a dit qu’elle préférerait les athlètes parce que « je ne pense pas qu’il n’y ait plus de rappeurs là-bas ». Miami, qui sortait auparavant avec Diddy, a cosigné, tout ce qui restait de rappeurs datables « c’est comme deux gauches ». Découvrez les retrouvailles twerktastiques de Blac Chyna et Tokyo Toni pour Zeus Network Méchants Est après le flip !