Blac Chyna réagit à son visage avant et après le remplissage des lèvres – Hollywood Life

Crédit d’image : : Comte Gibson III/Shutterstock

chez Angela White jours comme Blac Chyna sont finis! Mais le nouveau mannequin de 35 ans, qui vient de fêter son anniversaire hier, a encore quelque chose à regarder en arrière. Dans une vidéo et des photos publiées sur Instagram le vendredi 12 mai, que vous pouvez VOIR ICI, la maman de deux enfants a réagi au visage « fou » qu’elle avait avant de retirer entièrement ses produits de comblement des lèvres et d’inverser diverses procédures cosmétiques. « Merci à tous pour tous les souhaits d’anniversaire », a-t-elle commencé en s’adressant à la caméra. « Je regardais de vieilles photos, les gars – ce visage avait l’air fou! » Dans le carrousel, Chyna a partagé plusieurs photos de son visage lorsque ses lèvres semblaient fortement rehaussées de charges.

« Comme, cette première photo, c’était comme quelques mois avant que je retire tout le remplissage », a-t-elle révélé dans la vidéo, qui se trouve dans la quatrième diapositive. Elle s’est ensuite arrêtée pour jeter un coup d’œil aux deux côtés de son visage avant de conclure: «Je suis tellement mieux», avec les charges dissoutes. « Mesdames, ce n’est pas la bonne façon », dit-elle. Le mannequin a ensuite souligné comment ses lèvres étaient « descendues » depuis qu’elle avait laissé les charges se dissoudre. « Dieu merci », a-t-elle dit avant de faire une grimace idiote à la caméra. « Je vous aime. S’il vous plaît, ne faites même pas les charges, ça n’en vaut pas la peine.

Un flot de ses 17 millions de followers a pris le fil des commentaires pour réagir à son look naturel. « Maintenant, ne touchez plus jamais ce beau visage ! » a fait remarquer un fan, tandis qu’un autre a jailli « Omggg, cela m’a fait aimer et te respecter davantage. » « Heureux que vous le voyiez maintenant ! Nous pensions tous que tu étais belle avant tout ça ! écrit un troisième.

L’évolution de l’ancienne star de Rob & Chyna de Blac Chyna à Angela Renee White a été spectaculaire. Elle s’est tournée vers une existence plus spirituelle et a commencé le processus de purge de son corps et de son visage avec une sorte de maquillage, ce qui lui a laissé une silhouette et un visage beaucoup plus naturels.

Plus tôt cette année en mars, elle a admis qu’elle avait perdu 10 livres après avoir retiré le silicone de son derrière et de ses seins. « Je veux que vous fassiez tous partie de mon voyage qui change la vie », a-t-elle sous-titré une publication Instagram à l’époque. « J’ai réduit ma poitrine et mon grand fessier. »

