Blac Chyna a décidé qu’il était temps que tout le monde « entende [her] côté »à propos de sa relation passée et de sa rupture avec son ex-fiancé Tyga. La femme de 35 ans (qui porte son vrai nom, Angela White) s’est assise avec elle Forces spéciales co-star Nick Viall le 25 octobre pour son podcast « The Viall Files ».

Tout en expliquant comment elle et le rappeur de 33 ans ont mis fin à leur romance, Angela a noté qu’elle “a suivi son cours, puis il a commencé à parler à Kylie [Jenner] à l’époque, elle avait environ 16 ans ou quelque chose comme ça. Ouais, j’étais fiancé et tout ça, donc c’est un peu ce qui a mis fin à tout ça.

Le Rob et Chyna Un ancien élève se souvient avoir découvert la nouvelle relation entre Tyga et Kylie « de la même manière que tout le monde l’a fait : sur Internet ». Cependant, ce n’est que lorsque les amis de Tyga auraient « jeté [her] hors de sa maison »quand Angela s’est rendu compte que l’artiste de « Loco Contigo » et le Les Kardashian La star, 26 ans, était sérieuse.

“Oui, ils ont emballé mes affaires et les ont mises dans mon, enfin, son camion à ce moment-là”, a affirmé Angela. « Je l’ai emballé directement et dans le wagon G qu’il m’avait donné à ce moment-là. … Toute cette situation à elle seule était un peu folle pour moi, et je n’en ai jamais vraiment parlé jusqu’à aujourd’hui.

Ce qui a aggravé les choses, c’est qu’Angela était « de très bonnes amies », amie de la sœur de Kylie. Kim Kardashian à l’époque où le fondateur de Kylie Cosmetics commençait à sortir avec Tyga.

“Et puis sa petite sœur a commencé à parler à Tyga, ce qui était vraiment fou parce qu’elle était mineure, puis tout le monde est venu vers moi et a commencé à m’attaquer”, a affirmé Angela. « C’est comme si personne n’avait vu la trahison qui se déroulait dans mon dos lorsque je parlais à quelqu’un – Kim – et puis sa petite sœur, sur laquelle elle n’a aucun contrôle, a commencé à parler à mon fiancé, puis je me suis fait attaquer. Et c’est comme, comment ça marche ? Mais c’était un peu fou.

Angela et Tyga sont sortis ensemble de 2011 à 2014. Les ex partagent le fils King Cairo. Peu de temps après leur séparation, Tyga et Kylie ont commencé leur relation, qui a duré jusqu’en 2017. Pendant ce temps, Angela a commencé à sortir avec le frère aîné de Kylie, Rob Kardashianen 2016, avec qui elle partage sa fille Dream.

“Ce qui rend les choses encore plus folles, c’est le truc entre moi et Rob après ça”, a déclaré Angela à Nick lors de son entretien avec lui. « Parce que Rob m’a contacté en DM et il m’a dit : « OK, qu’est-ce que vous voulez maintenant ? C’était comme : « Qu’est-ce que vous essayez de me faire maintenant ? Pourquoi ton frère est-il dans mon DM ?’ Et puis j’ai commencé à lui parler et je me suis dit : ‘OK, ce type est vraiment vraiment cool.’ … Nous sommes juste tombés amoureux et nous avons eu Dream.

En 2017, Angela et Rob, 36 ans, se sont séparés et elle s’est ensuite battue pour obtenir la garde de Dream, 6 ans, et de King Cairo, 11 ans, avec ses ex. Même si elle a insisté sur le fait qu’elle et les Kardashian-Jenner sont “dans un endroit formidable maintenant”, le Réel Blac Chyna une ancienne a allégué que sa relation de coparentalité avec Tyga était « bonne jusqu’à récemment cette année ».

“Ensuite, je me suis rendu compte qu’il gardait King plus longtemps juste après avoir traité l’affaire avec les Kardashian”, a déclaré Angela. «C’est à ce moment-là qu’il a en quelque sorte glissé ça là-dedans, essayant de garder King mon fils. … Je sais que je vais gagner et je vais passer du temps avec mon fils.