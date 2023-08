Blac Chyna parle de la coparentalité avec Rob Kardashian et Tyga

Blac Chyna a récemment réfléchi à ses relations de coparentalité avec ses bébés papas Tyga et Rob Kardashian.

Le mannequin – née Angela White – affirme qu’elle est en bons termes avec les pères de ses deux enfants. Elle partage son fils King, 10 ans, avec le rappeur Tyga et sa fille Dream, 6 ans, avec Rob.

L’homme de 35 ans s’est récemment assis avec Divertissement ce soir . Elle a expliqué comment le passage du temps a aidé à réparer les relations et a expliqué que Dream garde tout en perspective.

« J’ai l’impression qu’avec tout – le temps guérit tout, et les gens changent, et les situations changent, et vous pouvez voir la situation telle qu’elle est, et cette situation est Dream », a déclaré Chyna. « Et aussi aussi, n’oublions pas King et aussi la coparentalité avec Michael [Tyga] aussi, avec King, donc j’ai l’impression que tant que mes enfants sont bons et heureux des deux côtés, c’est tout ce qui m’importe en tant que parent », a-t-elle ajouté.

La maman de deux enfants dit qu’avoir des enfants heureux et intelligents lui donne la tranquillité d’esprit.

« Mes enfants sont vraiment intelligents et ils ont du bon sens et ce sont les gens les plus gentils, comme les petites personnes, donc ils vont être bons, juste eux en général », a poursuivi Chyna. « Je ne m’inquiète jamais quand ils vont chez les autres parents parce que c’est comme, ‘Qu’est-ce qu’ils font là-bas?’ Mais je me dis, ‘Non, mes enfants sont bons. Ils sont plutôt intelligents.

Le mois dernier, Angela a répondu au commentaire de Khloe Kardashian selon lequel elle se sentait comme le « troisième parent » de Dream.

Khloe a déclaré: «Je veux dire, je sais à quel point il est important pour Dream d’avoir une grande influence maternelle, que ce soit de moi, de sa propre mère ou de qui que ce soit. C’est important et peu importe de qui elle l’obtient, elle l’obtient. Plus tard, elle a clarifié ses déclarations sur son histoire Insta, en écrivant « Cela m’attriste de voir des titres de clickbait qui sont sortis de leur contexte ou déformés pour être quelque chose que ce n’est pas. »

Khloe a poursuivi: « Rob fait de son mieux en tant que parent et dans la vie. Angela fait de son mieux en tant que parent et dans la vie. Je fais de mon mieux en tant que parent et dans la vie. Nous essayons TOUS de faire de notre mieux dans la vie.

Certains fans s’attendaient à une déclaration sévère de Chyna, mais elle a déclaré à TMZ : « Il faut un village pour élever un enfant. »

« Tout va bien des deux côtés, nous sommes tous de la famille à la fin de la journée. Robert et moi-même coparentalité du mieux que nous pouvons et tout n’est qu’amour et positivité », a déclaré l’ancien mannequin OnlyFans. « Comme mentionné, il faut un village pour élever un enfant et je suis heureux que Dream ait un immense village plein d’amour des deux côtés. En tant que mère, c’est tout ce que je demande », a-t-elle noté. « Arrêtons de traîner la négativité et allons tous de l’avant. »

Madame, l’année dernière, vous poursuiviez les Kardashian pour des millions de dollars, mais peut-être êtes-vous prête à laisser la négativité derrière vous maintenant.

Les fans ont noté que Chyna avait la réputation d’étirer la vérité. Au lieu d’être en bons termes avec ses bébés papas, c’est probablement plus comme des termes tolérables.

La paix est toujours le meilleur choix car personne ne veut que la guerre Kardashian contre Blac Chyna (et parfois Tokyo Toni) ressuscite.