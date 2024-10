Blac Chyna fiancée à Derrick Milano FR24 News France

BANG Showbiz- 19 octobre 2024 / 5h57 | Histoire : 512665

Blac Chyna est fiancée à Derrick Milano après un an de relation.

La star de télé-réalité de 36 ans est sur le point de se marier avec le rappeur de 30 ans après s’être mis à genoux et avoir produit une bague en diamant alors qu’il se produisait sur scène lors du Yard Fest de l’université Howard.

Chyna – dont le vrai nom est Angela White – a accepté la proposition sous les acclamations de la foule, tandis que DJ Quicksilva a filmé le grand moment devant la caméra et a mis en ligne la vidéo sur X.

Il a sous-titré le clip : « Seul @HowardU #YardFest peut faire de la MAGIE une telle chose.

« Mon gars @DerrickMilano vient de poser la GRANDE question à la HomeTeam @BLACCHYNA. FÉLICITATIONS. »

Chyna a déjà été fiancée deux fois ; à Tyga et Rob Kardashian.

Elle et Tyga ont commencé à se fréquenter en 2011 et ont accueilli leur fils King Cairo, aujourd’hui âgé de 12 ans, l’année suivante.

Cependant, ils se séparent en 2014.

Elle a ensuite fréquenté Rob Kardashian en 2016, avec qui elle partage sa fille Dream, sept ans.

Ils se sont séparés en 2017.

Pendant ce temps, l’ex-petit ami de Chyna l’a récemment accusée de l’avoir abusé à plusieurs reprises au cours de leur relation de trois ans.

Twin Hector a intenté une action en justice pour violence domestique contre le mannequin, dans lequel il prétendait qu’elle l’avait attaqué physiquement et verbalement, et affirmait qu’elle était sujette à des accès de violence, en particulier lorsqu’elle était ivre.

Dans des documents obtenus par le magazine People, le rappeur de 27 ans – qui a fréquenté Chyna d’août 2020 à mars 2023 – a accusé son ancien partenaire de « souvent » menacer de le tuer et de le soumettre à une « attaque vicieuse » pendant qu’il dormait. septembre 2021, lui laissant de multiples blessures après avoir reçu « plusieurs coups de poing à poings fermés, des coups de coude et des coups de genou au corps et au visage ».