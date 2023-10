«J’ai l’impression que ça a suivi son cours et qu’il a ensuite commencé à parler à Kylie à ce moment-là, alors qu’elle avait 16 ans ou quelque chose comme ça. Ouais, j’étais fiancée et tout ça, donc c’est un peu ce qui a mis fin à tout ça”, a révélé Angela.

“Il a définitivement fait le premier pas”, a déclaré Angela en faisant référence à son ex. « Il était vraiment gentil et vraiment charmant et j’y ai vu quelque chose. Nous étions ensemble pendant trois ans.

Kylie et Tyga sont restés ensemble pendant 3 ans, de 2014 à 2017. La star de télé-réalité est ensuite passée au rappeur Travis Scott. Le nouveau couple a ensuite accueilli deux enfants, Aire, 1 an, et Stormi, 5 ans.

“C’est comme si personne n’avait vu la trahison qui se déroulait dans mon dos lorsque je parlais à quelqu’un – Kim – et puis sa petite sœur, sur laquelle elle n’a aucun contrôle, a commencé à parler à mon fiancé et ensuite je me suis fait attaquer”, a-t-elle ajouté. . « Et c’est comme, comment ça marche ? Mais c’était un peu fou.

«J’étais dans son émission et tout ça comme ça. Nous vivions dans la même communauté. Et puis sa petite sœur a commencé à parler à Tyga, ce qui était vraiment fou parce qu’elle était mineure, puis tout le monde est venu vers moi et a commencé à m’attaquer.

« Toute cette situation était un peu folle pour moi et je n’en avais jamais vraiment parlé jusqu’à aujourd’hui. Moi et Kim, nous étions de très bons amis », a-t-elle déclaré au podcasteur Nick Viall.

« En fait, c’est lorsque les amis de Tyga m’ont expulsé de chez lui. Ouais, ils ont emballé mes affaires et les ont mises dans mon, enfin, son camion à ce moment-là », a-t-elle avoué. “Je l’ai emballé directement et dans le wagon G qu’il m’avait donné à ce moment-là.”

La romance inattendue de Blac Chyna avec Rob Kardashian et les arrangements délicats pour coparentalité avec Tyga

La relation d’Angela avec le frère aîné de Kylie, Robert Kardashian, a rendu les choses encore plus compliquées.

« Ce qui rend les choses encore plus folles, c’est le truc entre moi et Rob après ça. Parce que Rob m’a contacté en DM, et il m’a dit : « OK, qu’est-ce que vous voulez maintenant ? » » Angela a expliqué ses sentiments. « C’était comme : « Qu’est-ce que vous essayez de me faire maintenant ? Pourquoi ton frère est-il dans mon DM ?’ Et puis j’ai commencé à lui parler et je me suis dit : ‘OK, ce type est vraiment vraiment cool.’ Nous sommes juste tombés amoureux et nous avons eu Dream.

Leur relation s’est finalement terminée terriblement dans les médias, mais la mère de deux enfants dit : « tout le monde est dans une bonne situation » maintenant. Angela est restée relativement silencieuse sur son drame Kardashian au fil des ans. Cependant, elle a fini de garder le silence et dit qu’elle mérite de raconter son histoire.

«Je n’avais jamais l’habitude de parler de ces choses, mais je me dis, tu sais quoi ? Je pense que j’en ai un peu fini avec ça et que les gens ont besoin d’entendre mon point de vue”, a-t-elle partagé. « Cela fait des années. Je ne suis pas sortie et suis devenue une petite maman amère, tu vois ce que je veux dire ? J’ai l’impression que le temps a passé.

De plus, elle a parlé de sa bataille actuelle pour la garde avec Tyga, déclarant que leur relation de coparentalité était « toute bonne jusqu’à récemment cette année ». White dit qu’elle a eu une révélation sur les motivations de Tyga après avoir perdu l’affaire Kardashian.

«Ensuite, je me suis rendu compte qu’il gardait King plus longtemps juste après que j’aie traité l’affaire des Kardashian. C’est à ce moment-là qu’il a en quelque sorte glissé ça là-dedans, essayant de garder King, mon fils.

Angela est convaincue qu’elle gagnera son procès contre la femme de 33 ans. “Je sais que je vais gagner et que je vais passer du temps avec mon fils”, a-t-elle déclaré.

Elle a demandé au tribunal d’accorder davantage de visites et plus de transparence concernant King. La personnalité de la télévision dit qu’elle n’a King que 24 heures par semaine. Le mannequin affirme que son père « refuse de communiquer directement avec elle, de partager ses coordonnées ou de lui donner l’adresse de King ». Elle allègue également que Tyga a caché des informations importantes sur la santé, le bien-être, les médicaments et l’école de son fils.

Tyga, à son tour, a demandé au tribunal la garde physique et légale complète de King. Le père célibataire a offert à Chyna des « visites raisonnables » le week-end. Il a également demandé des demandes écrites pour faire sortir King de l’État et un calendrier de vacances cohérent.

La décision de Blac Chyna de devenir sobre

Miss White dit qu’elle est sobre maintenant et que son nouveau chemin spirituel l’a aidée à y parvenir.

“J’ai juste l’impression que mes enfants grandissent et que je dois avoir l’esprit clair à 100% à tout moment”, a-t-elle déclaré. “Je ne veux pas avoir l’impression d’être attaqué ou pris au dépourvu de quelque manière que ce soit.” Elle a dit ET « la chose la plus importante pour moi en ce moment est de lutter contre la garde de mon fils. » Elle a ajouté : « Une fois que cela sera réglé, j’ai l’impression que je peux passer à autre chose, mais c’est pour le moment ma principale priorité. Mes enfants sont ma priorité principale… [and] Je ne vais pas abandonner du tout. Elle a conclu : « Les mamans n’abandonnent pas leurs enfants. »

Les utilisateurs des médias sociaux pensent que l’objectif de Chyna n’est pas de passer plus de temps avec son fils, King, mais de recevoir une pension alimentaire pour enfants de Tyga.

Découvrez l’interview complète de Blac Chyna ci-dessous.