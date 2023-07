Blac Chyna décroche un contrat avec Ethika depuis sa transformation corporelle

Dr Angela White alias Chez Blac Chyna une nouvelle transformation lui permet de signer de grosses affaires et de ramener à la maison le sac avec la marque de vêtements Ethika.

BOSSIP vient d’apprendre que l’ex-renarde vidéo a signé un gros contrat avec la société mondiale de vêtements Ethika. Elle créera une ligne de vêtements signature qui ira des vêtements de fitness aux sous-vêtements. La ligne lancera probablement la baisse juste à temps pour les vacances.

Ethika a bâti sa marque sur la représentation de divers corps dans sa publicité. Il se concentre sur les personnes qui font des vagues au sein de leurs communautés. La qualité et le confort des sous-vêtements de la marque sont une caractéristique remarquable, et ils sont généralement abordables pour la personne moyenne.

« Angela nous a dit qu’elle cherchait à lancer quelques nouvelles entreprises dans son portefeuille et qu’Ethika conviendrait parfaitement », a déclaré le vice-président du marketing à propos de leur partenariat. Après avoir entendu sa vision, nous avons immédiatement reconnu une opportunité. Angela a une perspective incroyable en tant qu’entrepreneure et mère et nous sommes ravis de suivre cette voie avec elle.

Selon PageSix, le partenariat est le premier contrat majeur du Dr White depuis la transformation de son corps et de son image. Angela a subi une intervention chirurgicale pour réduire ses seins et ses fessesa dissous ses charges faciales et tatouages ​​enlevés qu’elle jugeait « démoniaque » ces derniers mois.

En plus de se transformer physiquement, elle a désactivé son compte OnlyFans, s’est fait baptiser et a récupéré son nom de naissance.

Elle a également reçu un diplôme honorifique, un doctorat en sciences humaines, du Sacramento Theological Seminary and Bible College.

« En dehors de la transformation corporelle, le voyage spirituel et de remise en forme a joué un rôle majeur », partage Angela. « Lorsque vous effectuez une transformation, cela demande beaucoup de discipline » et dit qu’elle continue de « s’améliorer de jour en jour ».

Angela White a créé une certaine distance entre elle et Blac Chyna, mais rien ne l’empêchera d’obtenir l’argent.