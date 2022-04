Blac Chyna a mis un pistolet sur la tête de Rob Kardashian lors d’une dispute « traumatisante » en 2016, a déclaré Kris Jenner au tribunal | Actualités Ents & Arts

Une dispute volatile qui a vu Blac Chyna mettre une arme déchargée sur la tête de Rob Kardashian n’était « pas une blague », a déclaré sa mère, Kris Jenner, à un tribunal de Los Angeles.

La matriarche des Kardashian est devenue émue en se rappelant à la barre comment on lui avait dit que Chyna, alors petite amie de Kardashian, avait pointé une arme sur sa tête, tenté de l’étrangler avec un cordon téléphonique et l’avait frappé avec un poteau métallique alors qu’il était en état d’ébriété en 2016.

Kris Jenner a été la première personne de la famille à prendre position, avec des filles Kim Kardashian, Khloe kardashianet Kylie Jenner s’attendaient tous à témoigner dans un procès intenté par Chyna, l’ex-fiancée du frère solitaire de Kardashian, Rob.

Image:

Rob Kardashian et Blac Chyna vus à l’aéroport de LAX à Los Angeles, Californie le 14 mars 2016. Crédit : John Misa/MediaPunch/IPX



Chyna, mannequin et ancienne star de télé-réalité dont le nom légal est Angela White, poursuit la famille pour 100 millions de dollars (77 millions de livres sterling) pour la perte de revenus suite à l’annulation de son spin-off de 2016 Keeping Up with the Kardashians ‘Rob and Chyna’ – qui a été abandonné après une saison – et pour la perte de revenus des célébrités qui en a résulté.

Les 14 et 15 décembre 2016, à peu près au moment où Chyna et Kardashian ont célébré le renouvellement de leur émission pour une deuxième saison, le couple s’est disputé et a définitivement endommagé leur relation.

Chyna a témoigné qu’elle plaisantait avec son fiancé lorsqu’elle a enroulé un cordon téléphonique autour de son cou et a attrapé son arme déchargée sur une table de chevet.

Mais Jenner a déclaré que le combat était « un chaos complet » et « effrayant ».

Témoignant, elle s’est souvenue avoir parlé à son fils après l’incident, en disant: « Il était un gâchis. Je ne pouvais qu’imaginer ce qu’il ressentait … C’était une situation horrible, j’avais le cœur brisé. »

Jenner a commencé à pleurer en se rappelant comment la prise de bec s’était produite des mois après sa fille Kim a été volé sous la menace d’une arme à Paris.

Lire la suite: Blac Chyna décrit ses premiers jours « excitants » avec Kardashians

Image:

(LR) Vue d’artiste de Khloe Kardashian, Kim Kardashian, Kylie Jenner et Kris Jenner qui sont les accusés dans l’affaire



Elle a dit que savoir que ses deux enfants avaient une arme pointée sur eux au cours de la même année était traumatisant pour elle.

« Il avait un pistolet braqué sur sa tempe, et elle était tenu sous la menace d’une arme et jeté dans une baignoire. C’est beaucoup à prendre en tant que mère », a-t-elle déclaré.

Jenner a déclaré que son petit ami Corey Gamble avait séparé son fils et Chyna, qui, selon elle, avait brisé une télévision chère.

Mais après que Gamble les ait séparés et ait demandé à Rob Kardashian de partir, on lui a dit que Chyna avait brisé une chaise sur le pare-brise de la voiture de son fils.

Les avocats de Chyna affirment que Kris Jenner a faussement accusé Chyna d’avoir agressé physiquement Rob Kardashian dans le but d’annuler l’émission de téléréalité du couple.

Image:

Kris Jenner, Kylie Jenner et Khloe Kardashian devraient tous témoigner



Cependant, l’avocat des Kardashian, Michael G Rhodes, a déclaré à E! Network a annulé l’émission parce que Chyna et Kardashian ont rompu.

Kris Jenner affirme qu’elle voulait aider Chyna mais a déclaré que les disputes entre le couple étaient un « thème récurrent » dans une relation influencée par la drogue et l’alcool.

« Nous n’avons pas mis Chyna dans la série et lui avons donné cette vie fabuleuse à emporter », a-t-elle déclaré.

« Nous avons créé d’autres opportunités. J’espérais que tout irait bien. C’est pourquoi je n’ai pas appelé (la police). »

Lire la suite: Les Kardashian « ne sont pas les meilleurs modèles », selon les jurés potentiels

Image:

Vue d’artiste de l’avocat Michael G Rhodes et de Kim Kardashian au tribunal



Son équipe de sécurité privée, d’anciens policiers de Los Angeles, a contribué à diffuser l’épreuve, a-t-elle ajouté.

L’avocate de Chyna, Lynne Ciani, a posé des questions sur un texte envoyé par Jenner au showrunner qui disait « nous devons abandonner ça (juron) » après l’altercation de son fils avec Chyna.

Jenner a dit qu’elle était très en colère et bouleversée à l’époque, mais elle affirme qu’elle n’a jamais été impliquée dans l’annulation de l’émission de Chyna.

Image:

Blac Chyna, photographié en 2015, poursuit la famille



Jenner est accusée d’être un meneur qui a utilisé ses filles dans une campagne pour diffamer Chyna.

Chyna poursuit également Rob Kardashian, mais les différences dans ses allégations contre lui ont incité le juge à diviser cette partie de l’affaire en un procès distinct qui suivra celui-ci.