En matière de normes de construction supérieures et de communautés résidentielles exceptionnelles, il est difficile de battre la réputation de BL Rieke Custom Homes et Lambie Homes. Ces entreprises primées sont vénérées depuis des décennies pour avoir élevé la barre dans le développement résidentiel et les marchés de la construction de maisons haut de gamme.

Il n’est donc pas surprenant qu’ils aient récemment annoncé leur partenariat en tant que développeurs de deux nouvelles communautés unifamiliales dans le comté de South Johnson, au Kansas : Woodmyre et Heritage Ranch.

Bois Myre

Situé à 182nd Terrace et Quivira Road à South Overland Park, le développement Woodmyre s’étend sur 40 acres et comprend 85 lots spacieux. Les acheteurs potentiels peuvent choisir entre trois tailles de lots différentes et diverses options, notamment des terrains boisés, des terrains de plain-pied, des terrains de niveau et des terrains éclairés par la lumière du jour.

La pose officielle des fondations a eu lieu à la fin du printemps de cette année et les lots seront prêts à la vente au printemps 2025.

L’un des principaux attraits de la communauté devrait être le magnifique lit du ruisseau indigène qui serpente au milieu de l’arrière du terrain. D’autres équipements de vie en plein air comprendront une piscine communautaire, un pavillon communautaire toutes saisons, un terrain de football d’entraînement et des terrains de pickleball.

« Nous savons que Woodmyre sera très populaire auprès des propriétaires qui aiment être à l’extérieur et dans la nature », a déclaré Bruce Rieke, constructeur et promoteur immobilier de BL Rieke Custom Homes. « Les espaces ouverts et le ruisseau sont de merveilleux aménagements naturels. Et nous avons délibérément conçu le pavillon communautaire pour qu’il soit séparé de l’enceinte de la piscine, de sorte que même si la piscine est fermée pendant la basse saison, elle offrira aux résidents quelque chose d’autre à apprécier toute l’année ! »

Ranch du patrimoine

Situé au coin sud-ouest de la 159e rue et de Black Bob à Olathe se trouve le nouveau développement de Heritage Ranch.

Le coup d’envoi des travaux a été donné à l’été 2024. Cette communauté plus vaste, qui comprend 130 acres, 305 lots et un petit lac communautaire, sera prête à être vendue au printemps 2025. Ici, les acheteurs potentiels auront le choix entre quatre tailles de lots différentes, allant de 50 à 85 pieds, qui seront bientôt présentées par environ 12 futures maisons modèles. Une sélection de lots au bord de l’eau et de lots adossés à des espaces verts sera également disponible.

Les points forts du projet comprendront un centre communautaire, converti à partir d’une écurie existante, qui comportera une piscine communautaire et deux ensembles de terrains de pickleball. Une grange à foin adjacente sera également convertie en une autre structure communautaire qui sera annoncée.

Étant donné que la communauté est située directement en face de Black Bob par rapport à Heritage Park, les résidents auront accès à une multitude d’installations récréatives, notamment un lac de 40 acres et une marina; des terrains de softball, de football et de soccer; un parcours de golf de championnat de 18 trous Heritage Park et un practice; un parc à chiens sans laisse de 30 acres; des abris de pique-nique; et des aires de jeux pour enfants. Le parc est adjacent aux écuries White Fox Manor, un centre de pension équestre complet, d’entraînement et de formation privée.

L’histoire continue

Les projets Woodmyre et Heritage Ranch bénéficient tous deux d’un emplacement de choix en banlieue, ce qui place leurs résidents à proximité de tout ce que le comté de Johnson et Kansas City ont à offrir. Cela comprend un large éventail d’entités de style de vie, de vente au détail et de divertissement telles que l’Overland Park Arboretum, Heritage Park and Golf Course, Prairiefire Entertainment District, Scheels Overland Park Soccer Complex, AdventHealth South Overland Park Hospital et Olathe Medical Center, pour n’en citer que quelques-unes.

Les résidents seront également à deux pas de l’aéroport exécutif du comté de Johnson et de l’aéroport New Century et profiteront d’un accès autoroutier à proximité des I-69, I-169 et I-35, ce qui permettra de se rendre rapidement et facilement dans de nombreux endroits de la zone métropolitaine des deux côtés de la State Line.

Pour les familles avec enfants, Woodmyre et Heritage Ranch se trouvent au cœur de deux districts scolaires très bien notés, respectivement les districts scolaires de Blue Valley et d’Olathe, ce qui les place idéalement à proximité d’écoles primées.

Commercialisés par Weichert REALTORS® Welch & Company, les développements Woodmyre et Heritage Ranch ont déjà suscité un intérêt et des demandes de renseignements considérables.

Bois Myre

Emplacement:182nd Terr. et Quivira Rd. à Overland Park, KS 6622

Contact: 913-287-0480

Site web: WoodmyreOP.com

Ranch du patrimoine

Emplacement: 159th St. et Black Bob Rd. à Olathe, Kansas

Contact: 913-912-2024

Site web: HeritageRanchOP.com