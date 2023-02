BL Awards 2023 : voici tout ce qui vous attend dans les BollywoodLife Awards 2023

Trophées Bollywoodlife 2023 : Les Bollywood Life Awards 2023 sont de retour avec leur 4ème édition. Les prix sont l’endroit où les fans peuvent nommer et voter pour leurs performances, créateurs et acteurs préférés. Il propose 250 nominés dans plus de 50 catégories de Bollywood, OTT, TV, cinéma du Sud, films Bhojpuri et médias sociaux. BollywoodLife.com. Les récompenses 2023 ramènent des aspects uniques dans le cadre de la cérémonie. L’implication des fans dans les récompenses a été un aspect très spécial des BollywoodLife.com Awards. Un panel spécial d’ardents passionnés de divertissement sélectionnés dans le cadre d’un concours sur les plateformes de médias sociaux BollywoodLife.com votera pour les célébrités nominées dans chaque catégorie. Outre le jury de fans, il y aura également un jury de célébrités comprenant des acteurs, des réalisateurs et des noms célèbres de la fraternité indienne du cinéma et de la télévision.