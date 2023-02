BL Awards 2023 : nominez vos stars préférées de Bollywood, TV, South, OTT et faites-les gagner

Les Bollywoodlife.com Awards 2023 sont ici. C’est encore une fois cette période de l’année où vous avez la chance de montrer votre amour et votre soutien à vos artistes préférés. BollywoodLife.com a été votre destination unique pour les nouvelles, les opinions et les critiques sur le divertissement. Et maintenant, il est temps de faire partie du plus grand événement de divertissement numérique de l’année.

Les catégories des BL Awards 2023 à travers Bollywood, TV, South Cinema, Bhojpuri, Social Media et OTT sont désormais en direct et les fans ont la possibilité d’aller nommer leurs favoris dans chaque catégorie.

Les nominés dans chacune des catégories seront choisis en fonction de ceux que les fans jugent les plus méritants. La phase de nomination n’est en ligne que pendant quelques jours et le vote commencera le 17 février. Assurez-vous donc d’avoir nominé le film, la série Web, l’acteur, l’actrice, les créateurs de médias sociaux qui vous ont diverti tout au long de l’année écoulée.

Découvrez à quoi vous attendre des BollywoodLife.com Awards 2023 cette année.

Cette année, il y aura des masterclasses avec des personnalités telles que Shahid Kapoor, Yami Gautam et bien d’autres. Assurez-vous donc de ne pas manquer une seule mise à jour. Restez à l’écoute de BollywoodLife.com et des récompenses. BollywoodLife.com pour toutes les mises à jour intéressantes.