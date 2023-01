BJP peut perdre "50 places": Prévisions des sondages 2024 de Shashi Tharoor

Il sera “impossible” pour le BJP de reproduire son triomphe électoral de 2019 en 2024, a déclaré vendredi le haut responsable du Congrès, Shashi Tharoor, et a ajouté qu’il est “concevable” que le parti au pouvoir puisse perdre “50 sièges” au Lok Sabha.

Le député de Thiruvananthapuram, qui s’exprimait ici au Kerala Literature Festival, a déclaré que s’il admet la domination du BJP, c’est aussi un fait qu’ils ont perdu de nombreux États et qu’ils perdent le gouvernement central n’est pas impossible.

« Si vous regardez à quel point ils (le BJP) ont réussi en 2019, ils ont essentiellement eu tous les sièges dans l’Haryana, le Gujarat, le Rajasthan ; ou tous les sièges sauf un dans le Bihar, MP (Madhya Pradesh), Maharashtra ; et 18 sièges au Bengale. .

“Maintenant, tous ces résultats sont impossibles à reproduire et le BJP tomber en dessous de la majorité en 2024 est tout à fait possible”, a déclaré M. Tharoor lors d’une session intitulée “Inde @ 75 : Une promenade à travers les institutions démocratiques”.

Qualifiant les attaques de Pulwama et la grève de Balakot, qui, selon lui, ont conduit à une “énorme vague” à la dernière minute – un “phénomène” qui ne se répétera pas en 2024 – l’homme de 66 ans a déclaré une baisse de 50 sièges pour le BJP et gain pour les partis d’opposition est tout à fait “concevable”.

Cependant, sur la question importante de savoir si les partis d’opposition, qui, selon Tharoor, l’emporteront sur le BJP de sa position majoritaire, resteront ensemble, c’est une chose à laquelle il a dit qu’il était “impossible de répondre”.

“Si le BJP est à 250 et les autres à 290 … ces 290 seront-ils d’accord ou le BJP pourra-t-il en choisir 20 ici et 10 là parmi les partis qui veulent des faveurs du gouvernement central du jour, puis former le gouvernement . Nous ne savons pas », a-t-il déclaré.

Le BJP a remporté 303 sièges sur 543 lors des élections de 2019 à Lok Sabha alors que le Congrès n’en a géré que 52.

Parlant des défis auxquels l’Inde est confrontée après 75 ans d’indépendance, Tharoor, qui, bien qu’admettant que le dynasticisme dans une démocratie est un “défi”, a déclaré que ceux qui distinguent son parti devraient également regarder autour du pays.

Il a fait valoir qu’à la seule exception des «communistes et du BJP», ironiquement à l’extrémité polaire du spectre politique, chaque parti semble avoir une politique dynastique.

“Quand nous pointons du doigt et disons la” dynastie du Congrès “… vous regardez autour du pays et ce que vous voyez Mulayam Singh (Yadav) est remplacé par son fils, Lalu Prasad Yadav est remplacé par son fils, Karunanidhi est remplacé par son fils, Bal Thackeray est remplacé par son fils, Sharad Pawar… il est très présent mais son héritier présomptif est sa fille et son neveu”, a-t-il ajouté.

Considéré comme l’un des plus grands rendez-vous littéraires d’Asie, le Kerala Literature Festival accueille un mélange éclectique d’icônes littéraires et culturelles allant des lauréats du prix Nobel, des écrivains lauréats du prix Booker, des politiciens de haut niveau aux historiens, personnalités du cinéma, diplomates et artistes.

La liste des orateurs comprend le lauréat du prix Booker 2022 Shehan Karunatilaka, les lauréats du prix Nobel Ada Yonath et Abhijit Banerjee, l’indologue américaine Wendy Doniger, l’acteur Kamal Haasan, l’auteur pour enfants Sudha Murty et le chanteur vétéran Usha Uthup.

