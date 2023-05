BJP "Mauvais présage" Réponse à l’attaque de Rahul Gandhi contre l’ouverture du nouveau Parlement

Le parti Bharatiya Janata a raillé aujourd’hui le chef du Congrès Rahul Gandhi avec une moquerie de « crybaby » pour son objection à ce que le Premier ministre Narendra Modi inaugure le nouveau bâtiment du Parlement. S’adressant à NDTV, le porte-parole du BJP, Gaurav Bhatia, a déclaré que M. Gandhi « commence à se frapper la poitrine » chaque fois qu’il y a un moment historique dans le pays.

Rahul Gandhi a déclaré dimanche que le président devrait inaugurer le nouveau bâtiment du Parlement et non le Premier ministre.

« Pourquoi cela se produit-il? Lorsque le pays progresse, il se présente comme un mauvais présage pendant les périodes propices. Il a une si petite pensée qu’il ne peut pas accueillir un moment aussi historique où le nouveau bâtiment du Parlement deviendra un temple de la démocratie, », a déclaré M. Bhatia.

Le président du Congrès, Mallikarjun Kharge, a également accusé le gouvernement dirigé par le Premier ministre Modi de « manquer de respect à plusieurs reprises à la bienséance » en n’invitant pas le président et l’ancien président à l’inauguration du nouveau bâtiment du Parlement et a allégué que le bureau du président avait été réduit à un geste symbolique sous le Gouvernement BJP-RSS.

« Il semble que le gouvernement Modi ait assuré l’élection du président de l’Inde parmi les communautés dalits et tribales uniquement pour des raisons électorales », a écrit M. Kharge dans une série de tweets.

Il semble que le gouvernement Modi ait assuré l’élection du président de l’Inde parmi les communautés dalits et tribales uniquement pour des raisons électorales. Alors que l’ancien président, Shri Kovind n’a pas été invité à la cérémonie de pose des fondations du nouveau Parlement… 1/4 – Mallikarjun Kharge (@kharge) 22 mai 2023

Le chef du BJP a souligné que Meira Kumar, chef du Congrès et ancien président du Lok Sabha, avait déclaré que nous avions besoin d’un nouveau bâtiment du Parlement. Qualifiant le Congrès « d’inutile », M. Bhatia a déclaré qu’ils avaient un problème même lorsque le Premier ministre Modi réalisait ses propres rêves.

« (Le chef du Congrès) Jairam Ramesh l’avait dit aussi. Ce sont eux qui en rêvaient, puis ils se sont livrés à la corruption et ne peuvent rien terminer sur le terrain, ils sont tellement inutiles; et quand le Premier ministre Modi réalise leurs rêves vrai, parce que c’est dans l’intérêt du pays, même alors ils commencent à se battre », a-t-il dit.

Mallikarjun Kharge a allégué que si l’ancien président Ram Nath Kovind n’a pas été invité à la cérémonie de pose des fondations du nouveau bâtiment du Parlement, l’actuel président Draupadi Murmu n’est pas invité à l’inauguration du nouveau bâtiment du Parlement.

« Le Parlement de l’Inde est l’organe législatif suprême de la République de l’Inde, et le président de l’Inde est sa plus haute autorité constitutionnelle. Elle seule représente le gouvernement, l’opposition et tous les citoyens. Elle est la première citoyenne de l’Inde. Inauguration de la nouveau bâtiment du Parlement à ses côtés symbolisera l’engagement du gouvernement envers les valeurs démocratiques et la bienséance constitutionnelle », a tweeté M. Kharge.

L’inauguration du nouveau bâtiment du Parlement le 28 mai coïncide avec l’anniversaire de naissance de l’idéologue de l’Hindutva VD Savarkar, et plusieurs partis d’opposition ont ciblé le gouvernement à ce sujet.

Le Congrès l’a qualifié d' »insulte totale » aux pères fondateurs du pays.

En faisant exception, Gaurav Bhatia a déclaré que ceux qui remettent en question la date de l’inauguration sont « sans conséquence ».

« Veer Savarkar est la fierté de tous les Indiens. Ceux qui remettent en question la date, dites-leur qu’ils sont sans importance, ne valent même pas la poussière sur les pieds de Veer Savarkar », a-t-il déclaré.

Plusieurs dirigeants de l’opposition se sont demandé pourquoi le Premier ministre Modi inaugurait le bâtiment du Parlement à la place du président. Le chef du RJD, Manoj Kumar Jha, le chef du CPI, D Raja, et le chef de l’AIMIM, Asaduddin Owaisi, ont lancé au Centre des remarques cinglantes.

« L’obsession de l’image de soi et des caméras l’emporte sur la décence et les normes en ce qui concerne Modi Ji », a déclaré D Raja.

« Il est à la tête de l’exécutif, pas du législatif. Nous avons la séparation des pouvoirs et Hon’ble Lok Sabha Speaker et Rajya Sabha Chair auraient pu l’inaugurer. C’est fait avec de l’argent public, pourquoi le Premier ministre se comporte-t-il comme ses « amis » l’ont parrainé sur leurs fonds privés », a déclaré M. Owaisi.

Le nouveau bâtiment du Parlement peut accueillir confortablement 888 membres dans la chambre de Lok Sabha et 300 dans la chambre de Rajya Sabha, selon le secrétariat de Lok Sabha.

Dans le cas d’une séance conjointe des deux chambres, un total de 1 280 membres peuvent être logés dans la chambre de Lok Sabha.

Le Premier ministre a posé la première pierre du nouveau bâtiment du Parlement le 10 décembre 2020.