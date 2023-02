"BJP est l'équipe B de ...": Réponse de Tripura Erstwhile Royal à Amit Shah

Tripura, à quelques jours des élections à ses 60 sièges à l’assemblée, a vu un face-à-face aujourd’hui entre le BJP et la toute nouvelle entité politique de l’État, la Tipra Motha. A Tripura pour une série de rassemblements, le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah s’en est pris au nouveau parti, l’accusant d’être de mèche avec le CPM et le Congrès.

“Auparavant, le Congrès et les communistes se battaient. Cette fois, le Congrès et les communistes se sont réunis et Tipra Motha est avec eux”, a déclaré M. Shah lors d’un rassemblement à Santirbazar.

“Je veux dire à mes frères et sœurs adivasi — ceux qui veulent faire de fausses promesses et obtenir votre vote, ils sont avec les communistes. Ne tombez pas dans leur piège. Si quelqu’un peut faire progresser les adivasis, ce ne peut être que le BJP et Narendra Modi et personne d’autre”, a ajouté M. Shah.



La gauche et le Congrès ont formé une alliance en tant que partis d’opposition pour affronter le BJP, mais la Tipra Motha n’en fait pas partie. La réponse de l’ancien royal Pradyot Kishore Debbarma, qui dirige Tipra Motha, a été cinglante.

Citant le discours de M. Shah, il a déclaré: “Je voudrais dire une chose au ministre de l’Intérieur de notre pays. Ce clan Manikya ne s’incline devant personne et n’est la B-Team de personne. Vous avez pris Maharaja Bir Bikram, le nom de mon grand-père. Vous devriez comprenez que le petit-fils de Bir Bikram ne vendra pas sa terre, son peuple à qui que ce soit. Nous ne sommes la B-Team de personne.

“Le BJP est une équipe B au Nagaland. À Meghalaya, Shillong et Garo Hills, ils sont une équipe B d’un autre parti. Vous êtes une équipe B d’un autre parti au Mizoram. Au Tamil Nadu, vous êtes le L’équipe B de l’AIADMK. Au Pendjab, vous êtes l’équipe B de l’Akali Dal. Le BJP est l’équipe B de nombreux partis en Inde. Tipra Motha est un petit parti. Ce parti ne s’incline pas et ne fait aucun compromis. il ajouta.

“Si nous étions effectivement une B-Team, pourquoi nous invitez-vous à Delhi pour des pourparlers ? Il n’y a pas eu d’accord, pas de compromis et c’est pourquoi vous nous appelez une B-Team ? Ce parti vaincra le BJP, le CPM et le Congrès en 2023 “, a ajouté l’ancien royal, dont le parti peut faire valoir le terrain pour le BJP lors des prochaines élections.

Tipra Motha s’est développée aux dépens du BJP et de la base de soutien tribale de son allié IPFT, poussant apparemment le BJP sur le dos. La décision du BJP de changer de ministre en chef il y a quelques mois à peine est considérée comme le reflet de la préoccupation des dirigeants.

Si le BJP et l’IPFT n’obtiennent pas une majorité claire, la Tipra Motha peut émerger en tant que faiseur de rois.

Le parti a obtenu de bons résultats lors des élections des conseils de district des zones tribales en 2021, remportant 18 des 30 sièges. Il pourrait également faire basculer les sièges en faveur des 20 sièges dominés par les tribus dans une assemblée de 60 membres.



M. Debbarma est connu sous le nom de «Bubagra» ou «Maharaja» parmi les habitants et s’exprime sur les droits du peuple autochtone Tripuri dans l’État.

Son parti politique nouvellement formé est entré sur le terrain politique avec la demande principale du Grand Tipraland. Son parti a également promis de répondre aux demandes de longue date de l’administration du conseil tribal. Le parti est également candidat à plusieurs sièges non tribaux, ce qui en fait un candidat sérieux à ces élections.