Björn Ulvaeus, du groupe ABBA, se marie pour la troisième fois, avec la star de « Bake Off » Sandi Toksvig comme officiante

La légende d’ABBA Björn Ulvaeus s’est marié pour la troisième fois, en épousant sa partenaire Christina Sas samedi lors d’une cérémonie présidée par la comédienne et ancienne animatrice de « Great British Bake Off » Sandi Toksvig.

« Aujourd’hui, le 21 septembre 2024, Björn Ulvaeus a épousé Christina Sas de Herning, au Danemark », a déclaré déclaration publié sur la page Instagram de l’auteur-compositeur et guitariste de 79 ans.

Le couple s’est rencontré à Nuremberg, dans le sud de l’Allemagne, en 2021 « à l’occasion de la sortie du dernier album d’ABBA, Voyage, et a commencé à se fréquenter au printemps 2022 », poursuit le communiqué. « Le mariage a eu lieu à Copenhague en présence d’amis proches et de la famille. »

Toksvig, ancien animateur de l’émission de téléréalité culinaire « The Great British Bake Off » (connue du public américain sous le nom de « The Great British Baking Show »), a été photographié sur une photo de mariage partagée sur Instagram, vêtu d’une robe rouge à motifs dorés, avec des papiers à la main et l’heureux couple en arrière-plan.

Les représentants d’Ulvaeus ont confirmé à l’agence de presse PA Media que Toksvig avait présidé la cérémonie de mariage.

À ses débuts, ABBA, qui dominait les charts américains et européens dans les années 1970, était composé de deux couples : Ulvaeus et la chanteuse Agnetha Fältskog, et l’auteur-compositeur et claviériste Benny Andersson et la chanteuse Anni-Frid Lyngstad.

Ulvaeus a épousé Fältskog en 1971 et Andersson et Lyngstad se sont mariés en 1978.

Après avoir remporté le concours Eurovision de la chanson en 1974 avec la chanson « Waterloo » et avoir enregistré des succès planétaires tels que « Mamma Mia », « Dancing Queen », « SOS » et « Gimme ! Gimme ! Gimme ! (A Man After Midnight) », Ulvaeus et Fältskog ont divorcé avant la sortie de la chanson « Voulez-Vous » en 1979.

Deux ans plus tard, Andersson et Lyngstad divorcent également et le groupe se sépare en 1982.

Ulvaeus s’est marié Lena Kallersjö en 1981, mais le couple a divorcé après 41 ans de mariage en 2022, un an après la réunion d’ABBA.

Il a quatre enfants, deux de chacun de ses précédents mariages.