BJC ouvre un stand de concession sans caisse grâce à la technologie Amazon Just Walk Out

UNIVERSITY PARK, Pennsylvanie — Le Bryce Jordan Center n’abrite pas seulement les meilleurs sports et divertissements de la région Centre, mais offrira désormais une nouvelle façon d’acheter des aliments et des boissons sélectionnés, conçue pour éliminer les files d’attente aux caisses.

Le BJC disposera d’un nouveau stand de concession thématique, Pick & Roll, utilisant la technologie Just Walk Out d’Amazon qui permet aux clients d’acheter des boissons et des produits alimentaires à emporter avec une carte de crédit/débit et des options de paiement mobile, puis de quitter le magasin sans faire la queue. Il sera situé entre les portes B et C, près du portail 11, et sera ouvert lors de tous les événements principaux payants organisés au Jordan Center.

« C’est le résultat d’une excellente collaboration avec OPP, les services informatiques et les services auxiliaires et commerciaux pour répondre aux besoins de nos clients en constante évolution », a déclaré Al Karosas, directeur général du Bryce Jordan Center. « C’est une excellente option pour offrir aux fans un moyen rapide et pratique de se procurer de la nourriture et des boissons. »

La technologie Just Walk Out d’Amazon est conçue pour offrir une expérience sans effort et éliminer les files d’attente aux caisses afin que les clients aient plus de temps pour profiter d’un jeu ou d’un spectacle. Les clients entrent dans le magasin en utilisant leur carte de crédit et la technologie détecte ce que les acheteurs prennent ou retournent dans les rayons. Lorsque les clients ont terminé leur expérience de magasinage, ils peuvent quitter le magasin sans faire la queue et le mode de paiement choisi sera facturé pour les articles pris.

La technologie Just Walk Out est rendue possible par l’intelligence artificielle comme la vision par ordinateur et les techniques d’apprentissage profond, y compris l’IA générative, pour déterminer avec précision qui a pris quoi dans n’importe quel environnement de vente au détail. Amazon a créé des ensembles de données synthétiques pour imiter des millions de scénarios d’achat réalistes, y compris des variations dans le format des magasins, les conditions d’éclairage et même des foules d’acheteurs, afin de garantir la précision dans n’importe quel environnement.

Le Bryce Jordan Center organise plusieurs événements cet automne, notamment des concerts de Chris Stapleton, Mercy Me, Old Dominion et John Mulaney. De plus, les équipes masculines et féminines de basket-ball de Penn State débuteront leurs saisons 2023-24 en novembre. La liste complète des événements est disponible sur le Site Web du Centre Bryce Jordan.