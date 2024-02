Bjarke Ingels dévoile EPIQ, le deuxième projet de BIG à Quito, Équateur

Bjarke Ingels achève une véritable oasis en Équateur

Groupe Bjarke Ingels (BIG) et Uribe Schwarzkopf célèbre l’achèvement de l’EPIQ, un événement marquant Résidentiel projet redéfinissant la vie à haute densité à Quito, Équateur. Ce dernier développement, situé au cœur de la ville et en bordure du parc La Carolina, marque le deuxième partenariat entre le célèbre architecte et promoteur, visant à cultiver une scène architecturale contemporaine dynamique dans la ville. L’EPIQ s’élève sur vingt-quatre étages et présente une structure unique formée de « bâtiments dans un bâtiment » imbriqués. Ces blocs empilés créent des vues panoramiques captivantes et des terrasses extérieures, donnant la priorité aux espaces verts et favorisant un sentiment de communauté au sein du développement à haute densité. Des murs verts luxuriants s’entrelacent entre la façade du bâtiment pour amener la nature au cœur du bâtiment.

photos © Bicubik

Respecter le patrimoine dans une perspective moderne

Le architectes du groupe Bjarke Ingels (BIG) s’inspire du patrimoine architectural de Quito, en Équateur, dans la conception de l’EPIQ. La façade présente des carreaux de ciment pigmentés mats appliqués selon un motif contemporain à chevrons – une réinterprétation qui rend hommage aux toits en forme de dôme et aux bâtiments coloniaux traditionnellement ornés de tuiles locales. De loin, le bâtiment présente une silhouette unifiée sur fond de parc, tandis qu’une inspection plus approfondie révèle une composition dynamique de volumes individuels revêtus de quatre nuances de rouge distinctes. EPIQ résume une expérience de style de vie complète. Les étages inférieurs abritent des bureaux et des points de vente, tandis que les niveaux supérieurs offrent une gamme d’équipements, notamment une salle de cinéma, une garderie, une piscine, un bowling, un court de squash, une salle de sport, un spa, un centre d’affaires, des espaces de détente et des salles de jeux.



EPIQ, un nouveau projet résidentiel conçu par BIG, apporte l’architecture contemporaine à Quito

epiq prend forme avec une conception durable à la base

Engagés à minimiser l’impact environnemental, Bjarke Ingels et Uribe Schwarzkopf donne la priorité à la décarbonation dans le développement de l’EPIQ. Le projet intègre des stratégies de conception passives et tournées vers l’avenir qui réduisent la consommation d’énergie de 25 %, emploient des matériaux à plus faible énergie grise et limitent la consommation d’eau de plus de 50 %. Cet engagement en faveur de la durabilité est validé par la certification EDGE décernée au bâtiment. EPIQ représente une vision pour l’avenir de la vie urbaine à Quito.

Joseph Schwarzkopf, directeur général d’Uribe Schwarzkopf, commente : ‘Nous sommes ravis une fois de plus de travailler avec Bjarke Ingels et l’équipe de BIG. EPIQ marque un autre bâtiment contemporain unique à ajouter à l’horizon de Quito, favorisant une nouvelle possibilité de communauté verticale où les résidents jouent un rôle fondamental dans le projet. Avec l’ouverture du nouveau système de métro, l’EPIQ bénéficie d’un emplacement privilégié dans la ville, en plus d’être à côté du parc La Carolina..’



la tour de 24 étages présente des blocs empilés uniques qui créent des terrasses et des espaces verts

l’architecture réinterprète le patrimoine de Quito avec un motif moderne à chevrons de carreaux de ciment rouges

les résidents bénéficient d’équipements comme une salle de cinéma, une garderie et une piscine