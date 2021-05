BJ Watling: Le gardien néo-zélandais prendra sa retraite après une tournée en Angleterre en juin | Nouvelles de cricket

Le gardien néo-zélandais BJ Watling annonce le temps de sa carrière

Le gardien de guichet d’essai le plus titré de Nouvelle-Zélande, BJ Watling, prendra sa retraite de toutes les formes de cricket après sa prochaine tournée en Angleterre, a confirmé le conseil de cricket du pays (NZC).

Watling fait partie intégrante de l’équipe de test de la Nouvelle-Zélande depuis ses débuts en 2009 et détient le record des Black Caps pour les renvois de test avec 249 captures (à l’exclusion de 10 en tant que défenseur) et huit stumpings.

Le joueur de 35 ans, qui a également représenté la Nouvelle-Zélande dans 28 internationaux d’un jour et cinq Twenty20, a déclaré que le moment était venu de raccrocher ses gants alors qu’il avait hâte de passer plus de temps avec sa famille.

« Ce fut un immense honneur de représenter la Nouvelle-Zélande et en particulier de porter le sac d’essai », a déclaré Watling.

«Le cricket de test est vraiment le summum du jeu et j’ai adoré chaque minute d’être là-bas dans les blancs avec les garçons.

« J’ai joué avec de très bons joueurs et je me suis fait beaucoup de bons amis. J’ai également eu beaucoup d’aide en cours de route, ce dont je serai toujours reconnaissant.

« Bien que j’aie dû faire cette annonce avant la tournée en Angleterre, je me concentre beaucoup sur les trois tests à venir et je me prépare à y jouer. »

0:29 Une tournée pas comme les autres … Regardez notre documentaire Spinwash ’93 sur le voyage de l’Angleterre en Inde cet été sur Sky Sports Cricket Une tournée pas comme les autres … Regardez notre documentaire Spinwash ’93 sur le voyage de l’Angleterre en Inde cet été sur Sky Sports Cricket

Avec la batte, Watling a marqué 3773 points en 73 tests à 38,11 avec huit centaines et 19 demi-siècles, avec son score le plus élevé de 205 contre l’Angleterre au Mt Maunganui en 2019.

L’entraîneur néo-zélandais Gary Stead a rendu hommage au courage et à la détermination de Watling qui l’ont aidé à se forger une carrière comme l’un des meilleurs gantiers du pays.

« Les records parlent d’eux-mêmes et il a été un rouage si crucial dans la montée des équipes de test au cours de la dernière décennie », a déclaré Stead.

« L’attitude et le combat qu’il apporte chaque jour et chaque session d’un Test est ce qui a fait de lui un membre si apprécié des Black Caps. »

La Nouvelle-Zélande devrait disputer deux tests contre l’Angleterre à partir du 2 juin, suivis de la finale du championnat du monde de tests ICC contre l’Inde du 18 au 22 juin.

Regardez le premier test entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande chez Lord’s. La couverture commence sur Sky Sports Cricket à 10h30 le 2 juin.