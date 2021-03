BJ Thomas a révélé qu’il combattait un cancer du poumon de stade quatre.

Le chanteur, surtout connu pour le tube Raindrops Keep Fallin ‘On My Head, a publié une déclaration de dernière minute sur son diagnostic aux fans.

Dans le message partagé sur les réseaux sociaux, BJ, 78 ans, a commencé par remercier ses proches pour leur soutien.

«Je voulais juste profiter de cette occasion unique pour partager ma gratitude envers Gloria, ma merveilleuse épouse et mon rock depuis plus de 53 ans, ma famille, mes amis et mes fans.

« Je suis tellement chanceux d’avoir eu l’opportunité d’enregistrer et d’interpréter de belles chansons dans la musique pop, country et gospel, et de partager ces merveilleuses chansons et souvenirs à travers le monde avec des millions d’entre vous. »







BJ a alors demandé des prières pendant cette période difficile et a révélé son espoir que «sa musique puisse vivre» avec ses fans.

Un représentant du chanteur lauréat d’un Grammy a déclaré qu’il espérait un rétablissement complet.

Parmi les premiers succès de BJ figuraient la reprise de 1966 de la chanson de Hank Williams I’m So Lonesome I Could Cry et la chanson de 1968 Hooked on a Feeling.







Son plus grand succès est venu en 1969 avec Raindrops Keep Fallin ‘on My Head, qui a dominé les charts pendant un mois entier.

Le morceau a été présenté dans Butch Cassidy and the Sundance Kid et nommé meilleure chanson aux Oscars.

L’air a également été présenté dans plusieurs autres films hollywoodiens, notamment Forrest Gump et Spider-Man 2.