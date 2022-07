BJ Novak est allé au Texas à la recherche de “Vengeance” et a trouvé l’Amérique

Une histoire amusante que BJ Novak aime raconter depuis le tournage de son nouveau film concerne le jour où il a cru avoir un accident vasculaire cérébral. Vous rigolez encore ?

Début 2020, Novak, écrivain, comédien et ancien élève de “The Office”, avait finalement obtenu le feu vert pour faire “Vengeance,” une comédie noire se déroulant dans une petite ville du Texas. C’est à ce moment-là qu’il a pensé qu’il bâillait son discours et a appelé un collègue pour lui demander s’il le remarquait aussi.

Comme Novak l’a rappelé, “J’étais comme, tu entends ça, n’est-ce pas? Et il a dit, oui. Et j’ai appelé mon médecin et je suis allé le lendemain matin pour une IRM, et ils ont dit que vous alliez bien, et j’ai réalisé que j’étais terrifié à l’idée de faire ce film.