BJ Callaghan nomme une équipe de 23 hommes de l’USMNT pour la Gold Cup 2023

Ce n’est pas une surprise de voir une équipe USMNT différente pour la Gold Cup que la Ligue des Nations. C’était le cas en 2021, et c’est à nouveau sous la direction de l’entraîneur-chef par intérim BJ Callaghan en 2023. L’équipe de la Ligue des Nations comprend un certain nombre de talents européens. Cette équipe de la Gold Cup est, plus ou moins, basée au pays.

Au total, cinq des joueurs représentent des clubs à l’extérieur de l’Amérique du Nord. Sur les 18 originaires de ce côté de l’océan Atlantique, 16 viennent des côtés de la MLS. Alex Zendejas et Alan Soñora jouent tous les deux en Liga MX. Le FC Cincinnati et les Sounders de Seattle sont les deux clubs avec plusieurs représentants dans l’équipe de la Gold Cup de l’USMNT pour 2023. Chacune de ces équipes compte deux joueurs dans l’équipe de 23 joueurs.

En termes de différence entre cette équipe et celle de la finale de la Ligue des Nations, il n’y a que cinq titulaires dans la sélection de Callaghan. Deux d’entre eux sont les gardiens de Gaga Slonina et Matt Turner. Miles Robinson, Soñora et Zendejas sont les trois joueurs de champ à faire partie des deux équipes cet été.

La Gold Cup et la Nations League annoncent un mois chargé

« C’est un groupe dans lequel nous avons beaucoup de confiance alors que nous cherchons à remporter un autre trophée de la Gold Cup », a déclaré Callaghan. « C’est une formation qui comprend un bon mélange de joueurs vétérans qui ont de l’expérience en Coupe du monde et de jeunes joueurs qui ont eu l’opportunité de venir au camp et de représenter les États-Unis dans la Gold Cup. »

La Gold Cup 2023 commence peu de temps après la fin de la Ligue des Nations. La Gold Cup démarre six jours seulement après le dernier match de la Ligue des Nations. Le programme télévisé de la Gold Cup montre les États-Unis affrontant la Jamaïque le samedi 24 juin. Une couverture complète du tournoi est disponible sur les chaînes de FOX.

Équipe de la Coupe d’or USMNT 2023

Gardiens

Sean Johnson (Toronto), Gaga Slonina (Chelsea), Matt Turner (Arsenal).

Défenseurs

DeJuan Jones (New England Revolution), Aaron Long (LAFC), Matt Miazga (FC Cincinnati), Jalen Neal (LA Galaxy), Bryan Reynolds (Roma), Miles Robinson (Atlanta United), John Tolkin (New York Red Bulls), DeAndre Yedlin (Inter Miami).

Milieux de terrain

Gianluca Busio (Venezia), Djordje Mihailovic (AZ Alkmaar), Aidan Morris (Columbus Crew), Cristian Roldan (Seattle Sounders), James Sands (NYCFC), Alan Soñora (FC Juárez).

Attaquants

Cade Cowell (San Jose Earthquakes), Jesús Ferreira (FC Dallas), Julian Gressel (Vancouver Whitecaps), Jordan Morris (Seattle Sounders), Brandon Vazquez (FC Cincinnati), Alex Zendejas (Club América).

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire