Bizzare Facebook Bug casse votre flux avec des publications sur des célébrités

Facebook est cassé, et d’une manière des plus inhabituelles. Vers 23 h 30, heure du Pacifique, les utilisateurs de Facebook ont ​​commencé à se plaindre d’un bogue étrange : leurs flux se composent uniquement de personnes aléatoires postant sur les murs de célébrités. En faisant défiler mon propre flux, tout ce que je peux voir, ce sont des messages, envoyés par des personnes que je n’ai jamais rencontrées, sur les pages officielles des Beatles, Gorillaz et System of a Down.

DownDetector a reçu un pic de plaintes concernant Facebook, indiquant un problème répandu. À en juger par les tweets d’utilisateurs confus de Facebook, cependant, il ne semble pas que Facebook soit en panne – c’est juste bizarre.

Capture d’écran Facebook/Daniel Van Boom



Profitant de ce problème inhabituel, certains utilisateurs ont commencé à publier des mèmes sur des pages de célébrités, comme celle ci-dessus. J’ai vu d’autres faire circuler en plaisantant leurs coordonnées Venmo en demandant des dons, et d’autres font la promotion de leur propre petite entreprise.

Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.