Bizarreries et surprises du premier débat électoral américain

Une scène bondée de politiciens républicains bavards a donné lieu à un débat désordonné dans la course au poste de candidat du parti à la présidentielle, et a également créé quelques moments de surprise et de curiosité.

La cravate Trump ?

Donald Trump a peut-être décliné son invitation à se joindre au débat, mais son influence semble s’être infiltrée dans les choix vestimentaires de ses rivaux.

Les sept candidats masculins se sont alignés vêtus de costumes sombres, de chemises blanches et de cravates rouges – un écho de la tenue vestimentaire standard de Trump. En revanche, Nikki Haley portait un ensemble blanc.

La chanson à succès

Le débat s’est ouvert avec un extrait d’une chanson country d’un chanteur jusqu’alors inconnu qui évoque la lutte des classes en Amérique et qui a fait ses débuts au sommet des charts américains.

« Rich Men North of Richmond » d’Oliver Anthony évoque l’argument selon lequel les Américains du sud et des zones rurales ont été laissés pour compte par les riches élites plus au nord.

Ron DeSantis a déclaré que la chanson avait touché une telle corde sensible parce que « notre pays est en déclin ».

Un moment Thatcher improbable

Après quelques échanges entre les candidats masculins, Nikki Haley est intervenue avec une citation acerbe de feu la Première ministre britannique Margaret Thatcher.

« C’est exactement pourquoi Margaret Thatcher a dit : ‘Si vous voulez que quelque chose soit dit, demandez à un homme. Si vous voulez que quelque chose soit fait, demandez à une femme' », a déclaré Haley, ancienne ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, sous de vifs applaudissements.

Étranger blessé

Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, a participé malgré une grave déchirure du tendon d’Achille alors qu’il jouait au basket-ball avec son équipe la veille du débat.

« Je suis partant », a posté le candidat de 2024 sur les réseaux sociaux accompagné d’une photo de lui avec des béquilles.

Il a déclaré au public : « Je viens d’une ville de 300 habitants. C’est une grosse affaire de monter sur cette scène avec tous ces gens. »

Il a ajouté que dans son État d’origine, « ils me souhaitaient tous bonne chance, et je pense que je les ai pris un peu trop au pied de la lettre lorsqu’ils ont dit ‘Va à Milwaukee et casse-toi une jambe.' »

