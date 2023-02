“Bizarre” que les Saoudiens sponsorisent la Coupe du monde féminine

L’attaquante de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Alex Morgan, s’est prononcée contre la possibilité que la FIFA fasse de Visit Saudi, l’autorité officielle du tourisme du royaume d’Arabie saoudite, un sponsor de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023.

S’adressant aux journalistes avant la SheBelieves Cup, à laquelle l’USWNT participe aux côtés du Brésil, du Canada et du Japon, Morgan a déclaré qu’elle avait trouvé la nouvelle “bizarre”.

“Je pense qu’il est bizarre que la FIFA ait cherché à avoir un parrainage de Visit Saudi pour la Coupe du monde féminine alors que moi-même, Alex Morgan, ne serais même pas soutenue et acceptée dans ce pays”, a-t-elle déclaré. “Je ne le comprends tout simplement pas.”

Son coéquipier Taylor Kornieck a ajouté: “Nous ne pouvons évidemment pas contrôler avec qui la FIFA s’associe. Mais en fin de compte, US Soccer, nous croyons qu’il faut s’associer avec des personnes qui correspondent le mieux à nos valeurs.”

Alex Morgan s’est prononcé contre un éventuel parrainage saoudien de la Coupe du monde féminine. Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

Des informations sur la possibilité que la FIFA ait proposé Visit Saudi en tant que sponsor de la Coupe du monde féminine ont été publiées il y a près d’une semaine. Cette décision a été prise sans consulter les autorités du football de l’un ou l’autre des pays hôtes, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le football néo-zélandais a publié un déclaration à Reuters qui a déclaré: “Si ces rapports s’avèrent corrects, nous sommes choqués et déçus d’apprendre cela car le football néo-zélandais n’a pas du tout été consulté par la FIFA à ce sujet. En tant que co-organisateurs de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, New Zealand Football and Football L’Australie a écrit conjointement à la FIFA pour clarifier la situation de toute urgence.”

Des groupes de défense des droits de l’homme ont également dénoncé la possibilité que Visit Saudi soit intégré.

“Ce serait assez ironique que l’organisme de tourisme saoudien parraine la plus grande célébration du sport féminin au monde quand on sait qu’en tant que femme en Arabie saoudite, on ne peut même pas avoir un emploi sans l’autorisation de son tuteur masculin, », a déclaré Nikita White, militante d’Amnesty International, dans un communiqué.

Morgan a dénoncé le fait que l’équipe nationale féminine d’Arabie saoudite n’est même pas classée par la FIFA en raison du fait qu’elle n’a pas joué suffisamment de matchs, et que le soutien des Saoudiens au jeu féminin serait mieux servi en investissant dans ce équipe.

“J’espère vraiment que la FIFA fera ce qu’il faut”, a-t-elle déclaré. “Je veux dire, à peu près tout le monde s’est prononcé contre [the proposed sponsorship] parce que moralement, cela n’a tout simplement pas de sens.”

Morgan a également exprimé son soutien à sa coéquipière Becky Sauerbrunn, qui a écrit un éditorial plus tôt cette semaine s’opposer à la législation du Missouri qui empêcherait les filles transgenres de participer à des sports pour filles.

Sauerbrunn a décrit le projet de loi comme « odieux » pour « cibler les athlètes transgenres ici dans le Missouri ».

“Tout le monde devrait avoir la capacité de faire du sport”, a déclaré Morgan. “Et le fait qu’il soit pris en politique si gros est vraiment triste. Et je pense que c’est au prix de la vie des enfants trans. C’est vraiment triste et j’ai l’impression que ce que Becky a dit était génial.

“Pour cette équipe, nous avons toujours été très loquaces sur notre position et je pense que nous continuerons à le faire. Mais en regardant ces matchs en Floride et au Texas, respectivement, nous devrons continuer à avancer. et avons également des discussions internes avec l’équipe parce que nous ne sommes pas du genre à éviter les conversations difficiles ou à prendre position pour ce qui est juste.”