Bizarre paire de jeans avec ‘Wet Spot’ qui donne l’impression que vous ne pouvez pas trouver de toilettes

Les réseaux sociaux regorgent de tendances de mode étranges. De temps en temps, une tendance bizarre devient virale sans aucune raison. Qu’il s’agisse des sabots KFC X Crocs, du sac baguette et croissant de Moschino ou des manchettes de Zara, les internautes ont adoré ou détesté ces tendances étranges, mais ne les ont jamais ignorées. Une de ces tendances que l’on peut trouver sur les réseaux sociaux est une paire de jeans qui ressemble à quelqu’un qui a pris une fuite dedans. Oui, vous avez bien entendu. Une marque appelée « Wet Pants Denim » conçoit des jeans qui ont naturellement une zone humide qui donne l’impression que la personne qui le porte s’est mouillée.

Sur le site Web, la marque définit ses jeans comme suit : « Wet Pants Denim offre l’apparence d’une incontinence urinaire authentique sans l’inconfort couramment ressenti. Aspect mouillé, sensation sèche. »

Le PDG anonyme de Wet Pants Denim a dit Mel Magazine, « Certaines personnes ont un fétiche dans lequel elles font pipi dans leur pantalon parce qu’elles aiment son apparence. Il y a un inconvénient évident à cela, cependant, dans la mesure où vous êtes inévitablement mouillé pendant des heures. Je voulais apporter une solution à ces consommateurs mal desservis, afin qu’ils n’aient plus besoin d’être mouillés et qu’ils puissent avoir un look de «pantalon mouillé» soutenu aussi longtemps qu’ils le souhaitent. »

Selon le PDG de l’entreprise, Instagram en tant que plate-forme publicitaire a aidé la marque à cibler un certain groupe démographique. « J’ai fréquenté de jeunes adultes dans les grandes villes qui s’intéressent à la mode, aux achats en ligne et à d’autres intérêts similaires. Cela a été une bonne expérience, du point de vue de la marque, de voir laquelle suscite l’engagement le plus actif, et nous apprenons toujours », a déclaré le PDG à Mel Magazine.

Les internautes sont très confus quant à la raison pour laquelle ce type de produit existe en premier lieu. Alors que certaines personnes sur Reddit ont exprimé le désir d’utiliser le jean, la plupart des utilisateurs de Twitter sont amusés et ne prennent pas le produit au sérieux.

