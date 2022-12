“Bizarre et farfelu”: l’ouragan Fiona est la meilleure histoire météorologique d’une année orageuse, humide, venteuse et sèche

Si rien d’autre, 2022 a donné aux Canadiens une multitude de nouveaux mots météorologiques.

Il y avait le « printemps » pour l’hiver qui ne partirait pas. Il y avait “hotumn” pour la chute qui n’est jamais venue.

« Derecho » a obtenu une nouvelle monnaie après que les vents puissants ont aplati une partie de l’Ontario. Montréal inondée par la pluie nous a donné des «inondations urbaines».

Et les habitants de la côte est ont appris ce que signifie une «tempête hybride» grâce à l’ouragan Fiona – le premier choix du climatologue principal d’Environnement Canada pour le meilleur événement météorologique de 2022.

“Fiona était une tempête à grande échelle et à fort impact – probablement l’ouragan le plus dommageable de l’histoire du Canada en termes de coûts d’assurance avec des estimations initiales de 700 millions de dollars”, a déclaré Dave Phillips dans son 27e bilan annuel.

Les vents ont dépassé les 100 km/h en rafales dans cinq provinces lors de l’explosion de septembre. Fiona – un hybride d’ouragan et de cyclone – a détruit des maisons et des quais, coupé l’électricité de plus de 600 000 foyers et entreprises et remodelé la géographie côtière, y compris celle des plages de sable rouge bien-aimées de l’Île-du-Prince-Édouard. Trois personnes sont décédées.

No 2 — un groupe d’orages se déplaçant dans une ligne qui a déchiré l’Ontario et le Québec en mai.

« J’ai déjà entendu parler des derechos, mais ils se trouvaient toujours dans les régions boisées de l’Ontario », a déclaré Phillips. “Celui-ci est allé le long de la 401 (autoroute).”

Au moins trois tornades, avec des vents supérieurs à 190 km/h, ont été enregistrées près d’Uxbridge, d’Ottawa et de London. Kitchener-Waterloo a établi un nouveau record de vitesse du vent de 132 km/h. Environnement Canada a fait irruption dans les émissions de radio pour la première fois pour annoncer un avertissement météorologique au-dessus d’un orage.

Au moins 11 personnes ont été tuées, principalement par des chutes d’arbres. Les réclamations d’assurance ont dépassé le milliard de dollars.

Le Manitoba a eu son tour au printemps. L’histoire météorologique numéro 3 de Phillips est la série de tempêtes de neige et de pluie qui ont laissé tomber plus de 330 millimètres de précipitations sur Winnipeg – une quantité presque quatre fois supérieure à la normale qui a brisé un record vieux de 125 ans.

L’inondation a été le résultat. Quarante-cinq municipalités et neuf Premières nations ont déclaré l’état d’urgence local en raison de routes emportées, de fossés gonflés, de propriétés inondées et de dommages aux infrastructures de traitement de l’eau. Des villes entières étaient entourées d’eau.

À un moment donné, Winnipeg a déversé 60 millions de litres d’eaux usées non traitées dans la rivière Rouge au lieu de les laisser remonter dans d’innombrables sous-sols.

Les inondations de la ville sont en augmentation, a déclaré Phillips.

« Les inondations fluviales ont toujours été canadiennes », a-t-il déclaré. “Mais ce genre d’inondations urbaines – les inondations de rue – c’est la nouvelle inondation.”

La bizarrerie météorologique a continué.

L’été a battu plus de 500 records de température quotidienne maximale, principalement en Colombie-Britannique et en Alberta. Lytton, en Colombie-Britannique, qui a établi le record national de température élevée de tous les temps en 2021, a de nouveau atteint un sommet de 39,6 ° C – un record absolu de septembre pour la province.

C’était sec aussi. Vancouver n’a reçu que 13 millimètres de pluie de juillet à octobre. C’est sept pour cent de la normale. Les communautés de la Sunshine Coast de la Colombie-Britannique ont déclaré l’état d’urgence local et ont rationné l’eau.

En attendant, qu’en est-il des saisons intermédiaires ? Pour de nombreux Canadiens, le printemps et l’automne ont été coincés entre des hivers et des étés qui ne s’arrêtaient pas.

“Nous avons eu des saisons qui ont duré un jour ou deux et d’autres qui ont duré des mois de plus que leur attribution normale”, a déclaré Phillips. “Je pense que le printemps a duré trois jours.”

Et partout il y avait des tempêtes.

En juin, le sud des Prairies a reçu plus d’un mois de pluie en trois jours. En août, le centre de l’Alberta a connu une tempête de grêle qui a produit une boulette de Brobdingnagian qui pesait près de 300 grammes, l’un des 25 plus gros grêlons au monde.

Wiarton, en Ontario, a reçu 54 centimètres de neige en 10 heures en novembre. En juin, l’ouest du Québec a connu sa propre grêle de la taille d’une balle de baseball, accompagnée de jusqu’à 60 millimètres de pluie en trois heures.

La leçon, s’il y en a une, est que le changement climatique produit des conditions météorologiques plus variables dans un pays déjà réputé pour cela, a déclaré Phillips.

“Ce n’est pas juste une autre année de temps bizarre et farfelu”, a-t-il déclaré. « Il y a une connexion, un fil qui relie ces choses ensemble.

« Les gens se concentrent sur les extrêmes du changement climatique. Mais c’est aussi la variabilité, les sautes sauvages.

La température moyenne moyenne au Canada entre 1948 et 2016 a augmenté de 1,7 degré.

« À quoi ressembleront trois degrés de réchauffement ? demande Philippe.

—Bob Weber, La Presse Canadienne

