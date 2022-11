Biz Boo merci – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Merci à tous ceux qui ont participé au Chamber Biz Boo de cette année. Princesses, dinosaures, super-héros et créatures de toutes sortes ont couvert la ville pendant quelques heures le 22 octobre, visitant les quelque 95 entreprises qui les ont accueillis.

Au touch-a-truck du parking du NCG Theatre, environ 2 000 enfants costumés sont venus non seulement recevoir des friandises, mais aussi avoir droit à des jeux et observer de près ou monter dans des camions de tous types, y compris un camion à ordures, le transport autobus et autobus scolaire. Les premiers intervenants locaux du service d’incendie de Bristol Kendall, du service de police de Yorkville et du bureau du shérif du comté de Kendall sont venus interagir avec les familles et ont montré leur camion de pompiers, ambulance, Humvee et véhicules d’escouade. Merci aux cinémas NCG Yorkville, aux premiers intervenants, aux participants au camion tactile et à toutes les entreprises qui ont participé à Biz Boo. Remerciements particuliers au service de police de Yorkville pour la sécurité des piétons au centre-ville.

Les entreprises suivantes ont parrainé Biz Boo, qui, avec nos partenaires publicitaires, a permis à la Chambre de commerce d’organiser cet événement gratuit et amusant pour toutes les entreprises et la communauté. Merci à AXT Jiu-Jitsu, Craft’d, Creative Mind Events-Crafts & More LLC, Earthmover Credit Union, Flight Tasting Room & Bottle Shoppe, Heritage Cabinetry & Design, Heritage Woods of Yorkville, Jed for Freedom, Juicehead Smoothies & Coffee , Kendall County Record Newspaper, Kendall Printing, Lift HCM, Little Fox Clubhouse, Little Learner Children’s Academy, Old Second National Bank, Pet Supplies Plus, Roadhouse 47 Country Bar & Grill, Rush Copley Healthplex, Select Surfaces, The Ice Cream Place, The Stary Group chez eXp Realty, Travel Services of Yorkville, Virtues in Motion Dance Studio, Waubonse Community College, Winninger Enterprises Baird & Warner, Yorkville CrossFit, YPAC, WSPY-FM 107.1.

L’intention de la Chambre en organisant Biz Boo, en plus de planifier une journée amusante, est de faire connaître les entreprises locales de la région. Nous célébrons ce succès lorsque nous entendons des participants déclarer qu’ils n’étaient jamais allés dans une entreprise particulière auparavant, mais qu’ils prévoient de revenir. Nous espérons que les familles ont passé une journée amusante et qu’elles reviendront effectivement pour soutenir les entreprises locales qui ont fait de Biz Boo une réalité.

Renée Tortorella,

Directeur exécutif,

Chambre de commerce de la région de Yorkville

Yorkville