Bixby de Samsung obtient une mise à jour majeure, plus besoin de formation vocale

Une nouvelle mise à jour Bixby est en cours de déploiement pour les utilisateurs de Samsung, ce qui devrait améliorer considérablement l’expérience utilisateur. La mise à jour ne le rend pas beaucoup plus intelligent qu’il ne l’est déjà, mais cela contribue à la facilité d’utilisation.

Pour commencer, la commande « Hi Bixby » ne nécessite plus de formation vocale, rationalisant la configuration initiale. La réponse à votre requête vocale a également été modifiée et elle n’occupe plus tout l’écran mais juste une petite partie de celui-ci. Il y restera pendant 15 secondes par défaut, mais il existe une option pour ajuster ce temps.

Un changement important sous le capot sera la réponse personnalisée. L’assistant vocal connaît vos préférences au fil du temps et affiche une réponse spécifique à vos besoins si la bascule « Bixby personnalisé » est activée.

Il existe également une option permettant de placer une icône de commande rapide sur votre écran d’accueil pour une exécution des tâches plus rapide et plus pratique.

La mise à jour elle-même est déjà disponible sur le Galaxy Store de Samsung, mais cela peut prendre un certain temps avant d’arriver sur tous les marchés.

La source