L’énorme événement Unpacked de Samsung a lieu le 11 août. De nombreuses rumeurs ont pointé à cette date, Samsung lui-même l’a confirmé accidentellement avant de le retirer, et même le teaser de l’événement a été divulgué. Et maintenant, Bixby admet ouvertement que la date est réelle .

Lorsque vous demandez à Bixby quand est le prochain Unpacked, vous obtenez une réponse en code Morse. Lorsque vous exécutez le code – « ._ .._ __. .._ … _ .____ .____ » via un Traducteur de code Morse vous obtenez ‘AUGUST11’ – geek.

Demandez à Bixby de vous dire quand est le prochain Unpacked et vous obtenez le code Morse

Nous savons tous ce que Samsung dévoilera au Unpacked – le Galaxy Z Fold3 5G et le Z Flip 5G, le Galaxy Watch4 sous forme régulière et classique et le Galaxy Buds2 avec Active Noise Cancellaton.

Passant par