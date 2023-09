Bits’n’bytes : connaître les startups et l’actualité économique à Pune

Encubay invite les startups dirigées par des femmes à explorer le paysage économique de Dubaï

Le réseau mondial axé sur la diversité Encubay invite les candidatures de startups dirigées par des femmes, de parties prenantes de l’écosystème de startup et de sociétés de capital-risque à participer à la délégation commerciale au GITEX North Star. (Getty Images/iStockphoto (PIC POUR LA REPRÉSENTATION))

{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}

{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}

Le réseau mondial axé sur la diversité Encubay invite les candidatures de startups dirigées par des femmes, de parties prenantes de l’écosystème de startup et de sociétés de capital-risque à participer à la délégation commerciale d’Encubay à l’événement mondial des startups GITEX North Star. La délégation d’Encubay accueillera 30 startups dont 50 % de femmes fondatrices pour aider les fondatrices de startups et de PME à explorer le paysage commercial de Dubaï.

Niharika Kolte remporte la finale du chapitre Pune du concours mondial féminin TiE

Volar Alta, une startup d’agrégation de drones fondée par Niharika Kolte, a été déclarée gagnante lors de la finale du chapitre du concours mondial TiE Women’s. La première finaliste était Jilma Perungvat et la deuxième était Manasi Khasnis. Tous les gagnants des 61 chapitres TiE participeront à la ronde mondiale qui se tiendra prochainement à Singapour. TiE organise depuis trois ans un concours mondial pour les start-ups dirigées par des femmes. Cette année, le concours a enregistré une participation record des 61 sections à travers le monde.

{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}

{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}

IGI ouvre un laboratoire à Pune

L’Institut international de gemmologie (IGI) a annoncé l’ouverture de son 30e laboratoire à Pune. IGI, dont le siège est à Anvers (Belgique), offre près de 50 ans d’expertise dans la certification des diamants, des pierres de couleur et des bijoux. Le PDG de Tehmasp Printer, IGI, a déclaré : « Pune, avec d’autres commerces, est un marché de bijouterie prometteur avec une population active de plus en plus jeune. »

Seracle entre sur le marché saoudien avec Marhabaverse

La startup d’infrastructure Web3 basée en ville, Seracle, a annoncé son expansion sur le marché saoudien avec le lancement de Marhabaverse, une plate-forme visant à transformer l’engagement de la marque dans le paysage dynamique du Web3 Gaming et du Metaverse. Seracle a également créé un établissement à Riyad pour superviser les opérations en Arabie Saoudite et dans d’autres pays du Moyen-Orient afin de stimuler l’innovation numérique et la durabilité sur ce marché.

{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}

{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}

La startup technologique de découverte hyperlocale DashLoc lance une solution basée sur l’IA

La startup technologique de découverte et de croissance hyperlocale DashLoc a présenté sa plate-forme pilotée par la technologie avancée GenAI, qui offre une expérience de recherche conversationnelle et intuitive, permettant aux utilisateurs de trouver l’entreprise physique à proximité. Cela améliore l’expérience utilisateur globale, en donnant l’impression d’une conversation avec un expert local compétent. Les mises à jour en temps réel constituent un autre avantage, garantissant que les utilisateurs sont toujours informés des événements locaux. Sumit Singh, co-fondateur et responsable de la croissance chez DashLoc, a déclaré : « La plateforme est conçue pour améliorer la présence en ligne des points de vente d’entreprise (points de vente exclusifs ou multimarques). Notre objectif est d’aider les entreprises à augmenter la fréquentation de leurs établissements physiques et à améliorer la visibilité de leur marque sur tous les canaux possibles.