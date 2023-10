Pune enregistre une augmentation des commandes de 70 % sur Amazon Le Baccalauréat International a introduit un programme lié à la carrière permettant aux étudiants indiens de s’épanouir personnellement et professionnellement et de faire progresser leur position dans l’économie mondiale. (PHOTO REPRESENTATIVE)

Le porte-parole d’Amazon Inde a déclaré que la ville de Pune avait enregistré une augmentation des commandes de 70 % en glissement annuel pour les catégories de la maison, de la cuisine et de l’extérieur pendant la saison des fêtes. « Sur toutes les commandes passées au cours des trois derniers mois pour des deux-roues EV, 25 % d’entre elles provenaient de clients de Pune », a déclaré KN Srikanth, directeur d’Amazon Inde.

Srikanth a déclaré : « Le Maharashtra joue un rôle central, représentant une part à deux chiffres des activités de la catégorie maison, cuisine et extérieur. Environ 50 % de la clientèle d’Amazon dans le Maharashtra provient de villes et villages de niveau 2 et supérieur. La ville de Pune a connu une augmentation de 70 % des commandes d’une année sur l’autre pour notre catégorie maison, cuisine et extérieur au cours de cette saison des fêtes. Alors que la plupart des Indiens choisissent de décorer, d’améliorer et de refaire leur maison pendant cette période propice, les clients de toute l’Inde auront désormais accès à une large sélection de 1 000 nuances de couleurs de peintures intérieures et extérieures livrées facilement à leur porte ».

Boult va se développer dans le Maharashtra

Boult wearables a annoncé son expansion sur les marchés de détail hors ligne dans 13 États indiens. Ce plan comprend le Maharashtra ainsi que le Gujarat, le Tamil Nadu, le Karnataka, le Madhya Pradesh, le Telangana, le Bihar, le Cachemire et le Jammu. Dans la première phase, Boult lancera l’expansion avec un réseau solide de plus de 2 500 magasins hors ligne et en ciblera davantage dans la deuxième phase. A cette occasion, Varun Gupta, co-fondateur de Boult, a déclaré que cette expansion est une étape importante dans notre parcours. Les consommateurs peuvent désormais facilement entrer dans les magasins où Boult est présent pour découvrir nos produits par eux-mêmes.

Freyr Energy augmente ₹58 cr en ronde série B

Freyr Energy, une entreprise spécialisée dans l’énergie solaire sur les toits, a obtenu un investissement en actions de ₹58 crores dans le cadre d’un cycle de série B mené par EDFI ElectriFI, un fonds d’investissement à impact financé par l’UE et géré par EDFI Management Company qui a investi environ ₹25 millions. Les autres investisseurs qui ont participé au cycle sont Schneider Electric Energy Asia Fund (SEEAA), Lotus Capital LLC, Maybright Ventures et VT Capital.

Rodrigo Madrazo, PDG d’EDFI Management, a déclaré : « Le marché solaire pour le secteur de la vente au détail en Inde est très fragmenté et désorganisé. Dans ce contexte, nous voyons une opportunité de nous associer à Freyr Energy pour proposer des solutions solaires combinées à la technologie et au financement des consommateurs afin de permettre aux clients de détail de passer en douceur à l’énergie solaire et de réduire leurs factures d’électricité.

Kirloskar Oil Engines lance des groupes électrogènes conformes au CPCB IV+

Kirloskar Oil Engines a lancé sa gamme de groupes électrogènes conformes au CPCB IV+ qui répondent aux dernières normes d’émission fixées par le Central Pollution Control Board (CPCB). Ces groupes électrogènes sont conçus pour répondre à divers besoins en énergie dans divers secteurs, garantissant ainsi aux entreprises et aux communautés un accès à une énergie plus fiable, plus propre et de meilleure qualité. Les groupes électrogènes Kirloskar sont des groupes électrogènes indépendants du carburant, conçus pour fonctionner efficacement avec plusieurs options de carburant, notamment le diesel, le gaz naturel, le biogaz, etc., offrant une flexibilité inégalée aux consommateurs. Kirloskar vise à permettre aux entreprises et aux industries de choisir la source de carburant la plus adaptée en fonction de leurs besoins, de leur emplacement et de leur disponibilité.

Gauri Kirloskar, directeur général, a déclaré : « Kirloskar a lancé des groupes électrogènes compatibles IoT avec plus de 60 000 groupes électrogènes déployés sur le terrain. Les données montrent que 90 % des groupes électrogènes fonctionnent en dessous du seuil de charge efficace pendant la majeure partie de leur durée de fonctionnement. La nouvelle gamme de groupes électrogènes Optiprime basée sur notre technologie hybride brevetée contribue à élargir la gamme de charges efficaces, conduisant à des économies significatives pour nos clients en réduisant considérablement la consommation de carburant et d’autres consommables.

Le Baccalauréat International introduit des programmes liés à la carrière

Le Baccalauréat International a introduit un programme lié à la carrière permettant aux étudiants indiens de s’épanouir personnellement et professionnellement et de faire progresser leur position dans l’économie mondiale. Grâce à l’expansion des programmes liés à la carrière et d’autres programmes de l’IB dans toute l’Inde, l’IB vise à soutenir les jeunes et les éducateurs grâce à des programmes rigoureux conçus pour fournir aux élèves les compétences dont ils ont besoin pour être prêts pour l’avenir. Reconnu par l’Association des universités indiennes (AIU), le programme lié à la carrière offre un mélange innovant d’études universitaires et de compétences liées à la carrière qui ouvre les portes à tous les étudiants pour accéder à la prospérité économique. Les étudiants inscrits suivent au minimum deux cours du Programme du diplôme de l’IB (DP), un tronc commun composé de quatre composantes et d’une étude liée à la carrière.

Haif Bannayan, directeur mondial du développement commercial de l’IB, a déclaré : « L’IB a lancé avec succès le programme dans des écoles des principales villes de l’Inde, notamment Pune, Mumbai, Bangalore, Delhi-NCR, Hyderabad, Bhubaneswar, Ahmedabad, Coimbatore et bien d’autres. Au cours des cinq prochaines années, l’IB a l’intention de s’étendre à plus de 450 écoles supplémentaires en Inde, notamment en créant 100 nouvelles écoles de CP pour mieux servir et soutenir les élèves en tant que leaders de demain.

Cloudnine lance un troisième centre à Pimple Saudagar

Cloudnine a lancé son troisième centre-boutique pour femmes et garderies à Pimple Saudagar dans la région de Pune après le début de ses opérations en 2015. Actuellement, les centres Cloudnine sont présents à SB Road et Kalyaninagar. L’unité a été inaugurée par le Dr R Kishore Kumar, fondateur et directeur exécutif, ainsi que par des médecins seniors de Cloudnine spécialisés dans le domaine de la gynécologie, de la pédiatrie et de la fertilité.

Nitin Nag, directeur de l’exploitation, a déclaré : « Notre expansion sur le marché de Pune est conforme à notre engagement à accroître le réseau et à rendre accessibles des services de garde de qualité pour les mères et les enfants dans tout le pays. Toutes les installations de Pimple Saudagar sont désormais pleinement opérationnelles et nous visons à densifier notre présence sur le marché de Pune dans les mois à venir en ajoutant davantage de centres. Nous sommes actuellement présents dans 12 villes et continuerons à nous développer dans de nouvelles zones géographiques tout en renforçant notre présence et en augmentant nos services dans les villes et États existants.