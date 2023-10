Bits’n’bytes : connaître les startups et l’actualité économique à Pune

Le chapitre NRAI Pune organise un événement de mentorat

NRAI Pune Chapter annonce un événement pour soutenir les startups du secteur de l’alimentation et des boissons de Pune et d’autres entreprises. (Getty Images/iStockphoto (PIC POUR LA REPRÉSENTATION))

{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}

{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}

Pune : La section Pune de la National Restaurants Association of India (NRAI) a annoncé un événement pour soutenir les startups du secteur de l’alimentation et des boissons et d’autres entreprises de Pune. L’événement prévu le 10 octobre au One Lounge de Koregaon Park débutera avec le programme « Elevate : Mentorship for Emerging Brands ». Les startups peuvent rencontrer des mentors expérimentés de l’industrie agroalimentaire pour répondre à leurs besoins et défis spécifiques. Praful Chandawarkar, directeur du chapitre NRAI Pune et directeur général fondateur de Malaka Spice, a déclaré : « C’est une opportunité pour les marques en croissance de bénéficier du mentorat d’experts du secteur. Les participants obtiendront des informations exploitables et se connecteront avec un public averti pour aider à faire avancer les projets F&B.

Neuron Energy lance des batteries pour drones

Pune : Le fabricant de batteries Smart EV, Neuron Energy, a lancé sa batterie LIPO HV conçue pour les drones électriques. Pratik Kamdar, PDG et co-fondateur de Neuron Energy, a déclaré : « Les drones électriques de Neuron se composent de trois SKU distincts adaptés pour répondre aux exigences uniques de divers secteurs du marché indien des drones, tels que les drones de livraison et de logistique, la photographie et les segments de cartographie d’enquête. Avec un taux de décharge de 10 °C et un taux de décharge maximal en rafale de 20 °C, ces batteries garantissent une puissance de sortie constante pour une variété d’applications de drones.

{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}

{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}

Samson Controls agrandit ses installations de Ranjangaon

Pune : Samson Controls, une filiale en propriété exclusive de Samson AG, Francfort, a commencé la construction d’une unité importante au sein de son usine existante de Ranjangaon. Dominic Deller, directeur financier et membre du conseil d’administration de Samson AG, a déclaré : « L’expansion de Samson Controls s’aligne sur l’Atmanirbhar Bharat Abhiyan, reflétant un engagement à favoriser l’autosuffisance et la croissance économique en Inde. » Atul Raje, directeur général de Samson India, a déclaré : « Nous disposons de deux unités de fabrication à Ranjangaon, de huit bureaux de vente et de trois centres de service à travers l’Inde. Le projet de logement de Talegaon Dhamdere offre aux employés des options de logement de premier ordre, un accès facile aux écoles, aux hôpitaux, aux marchés et un transport pratique vers l’usine de Ranjangaon.

Programme d’accélération TiE Pune Nurture

Pune : TiE Pune a annoncé la 12e édition de son programme Nurture Accelerator sans participation, mené en association avec TiE Surat, TiE Nagpur, TiE Hyderabad et TiE Hubli. Nurture est un programme de mentorat structuré sans actions de six mois. Chaque entreprise mentorée sélectionnée se voit attribuer deux mentors. Le programme est conçu pour aider les fondateurs (et co-fondateurs) à créer, maintenir et développer une entreprise rentable. Le programme est gratuit et sans équité.

{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}

{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}

Cummins Inde lance « Redéfinir 2023 »

Pune : Cummins Inde a lancé un concours d’études de cas pour les écoles de commerce (B-school) au niveau national « Redéfinir 2023 ». Le thème de l’étude de cas se concentrera sur « Libérer la puissance de la numérisation sur le marché secondaire : améliorer l’efficacité, l’expérience client et l’avantage concurrentiel dans l’environnement commercial B2B ». Les étudiants auront l’occasion de participer à des sessions interactives avec les dirigeants de Cummins India. La compétition débutera le 8 octobre et se terminera par une finale de deux jours organisée sur le campus du bureau Cummins India à Pune les 20 et 21 novembre. L’équipe gagnante recevra un prix en espèces et aura la possibilité de rejoindre le programme de mentorat de Cummins India. Anupama Kaul, responsable des ressources humaines chez Cummins India, a déclaré : « Le concours cultive un état d’esprit de croissance parmi les étudiants en gestion. »

{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}

{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}

Boult va se développer dans le Maharashtra

Pune : la société de marque portable Boult va ouvrir des marchés de vente au détail hors ligne dans le Maharashtra, le Gujarat, le Tamil Nadu, le Karnataka, le Madhya Pradesh, le Telangana, le Bihar, le Cachemire et le Jammu. Dans la première phase, Boult lancera l’expansion avec un réseau solide de plus de 2 500 magasins hors ligne. Varun Gupta, co-fondateur de Boult, a déclaré que cette expansion permettra aux consommateurs de découvrir les produits par eux-mêmes.