Le Vatika Business Center va lancer des centres à Baner, Viman Nagar

Compte tenu de la demande accrue et des demandes d’espaces flexibles, le Vatika Business Center (VBC) lance deux nouveaux centres à Baner et Viman Nagar en plus de ses deux centres existants répartis sur 80 000 pieds carrés offrant plus de 1 100 sièges. Les nouveaux centres ajouteront 80 000 pieds carrés supplémentaires d’espaces de bureaux haut de gamme. Outre Pune, VBC vient de signer deux autres centres à Bengaluru et NCR, qui s’ajoutent à son portefeuille actuel dans toute l’Inde. Vineet Taing a déclaré : « Nous proposons à tous nos clients des services « Core plus Flex », qui sont une fusion entre des espaces de bureaux traditionnels et des espaces de bureaux flexibles. Après Covid, nous avions pour vision d’ajouter environ deux lakh pieds carrés à notre portefeuille existant à travers l’Inde. Par conséquent, la décision d’étendre notre présence à Pune, Bengaluru et NCR s’aligne sur notre vision et de fournir des espaces de bureaux flexibles de classe mondiale aux professionnels et aux entreprises à la recherche d’un environnement de travail propice.

MCCIA annonce la bourse AR Bhat sous forme de programme d’études

La Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Mahratta (MCCIA) a annoncé la première bourse AR Bhat sous la forme d’un programme d’études. Grâce à cette bourse, la chambre se plongera dans le parcours historique du secteur industriel et les perspectives d’avenir des startups, de l’innovation et des centres d’incubation dans l’économie. Le journaliste Sunil Gadekar a été sélectionné pour la première bourse AR Bhat. Au total, 20 candidats ont postulé pour le programme et Gadekar a été sélectionné.

« Ce prix reconnaît les expériences d’entrepreneurs à succès, leurs contributions au secteur industriel et à l’évolution de l’économie observée année après année. Le rapport généré grâce à cette bourse constituera une étape importante dans l’histoire moderne du monde entrepreneurial, inspirant les entrepreneurs actuels et futurs. De plus, ce rapport documentera comment les startups, l’innovation et les centres d’incubation contribuent à guider les industries et l’emploi à l’heure actuelle », a déclaré Prashant Girbane, directeur général du MCCIA.

Les locations industrielles et logistiques à Pune augmentent de 131 %

L’absorption des espaces industriels et logistiques à Pune a augmenté de 131 % sur un an pour atteindre 1,4 million. pieds carrés en janvier-septembre 2023, contre 0,6 million de pieds carrés en janvier-septembre 2022, a déclaré CBRE South Asia, la société de conseil immobilier dans son dernier rapport intitulé « India Market Monitor Q3 2023 ». Le rapport indique également que les sociétés tierces de logistique, de produits de grande consommation et d’automobile et auxiliaires ont dominé l’absorption entre janvier et septembre 2023, tandis que la ville de Pune a également enregistré un ajout d’offre de 1,8 million. pieds carrés de janvier à septembre 2023. Au cours du trimestre juillet-septembre 2023, la location totale à Pune s’est élevée à 0,5 million de pieds carrés, tandis qu’un ajout d’offre de 0,5 million de pieds carrés a également été observé.

Les membres d’Assocham rencontrent les délégués de la zone SAIF

ASSOCHAM a récemment organisé une réunion individuelle de ses membres à Pune avec des délégués de la zone franche internationale de l’aéroport de Sharjah. Les réunions ont été organisées avec le soutien de la Chambre de commerce, des industries et de l’agriculture du Deccan de Pune, de la Chambre de commerce sikh mondiale et de la Chambre de commerce de Rifah.

Les réunions ont aidé les industries de Pune à comprendre les avantages de l’accord de coopération économique global (CEPA) entre l’Inde et les Émirats arabes unis et comment les entreprises indiennes peuvent étendre leurs opérations sur les marchés étrangers en créant des succursales et des filiales et en utilisant les Émirats arabes unis comme base pour entrer et exporter vers les autres pays du Golfe. , Afrique, Europe etc. Plus de 70 entreprises ont participé aux réunions.

Le tourisme sud-africain organise un atelier « Learn SA » pour les partenaires de l’industrie du voyage

Le tourisme sud-africain a récemment organisé un atelier « Apprendre l’Afrique du Sud » 2023 à Pune pour équiper les agents de voyages basés en ville des meilleurs outils pour vendre efficacement les provinces inexplorées et les joyaux cachés de l’Afrique du Sud. L’atelier a attiré la participation de plus de 111 partenaires commerciaux.

Pune est l’un des principaux marchés émetteurs émergents pour le tourisme sud-africain en Inde. La Nation Arc-en-ciel a constaté une préférence accrue pour les voyageurs d’agrément et d’affaires en provenance du pays, contribuant ainsi à une fréquentation florissante. Au cours de la période janvier-juin 2023, l’office du tourisme a constaté une augmentation de 18 % du nombre de voyageurs d’affaires en provenance de Pune par rapport à janvier-juin 2022. Sur l’ensemble du trafic entrant en provenance de la ville, plus de 88 % des voyageurs ont choisi l’Afrique du Sud pour leurs affaires. et les initiatives MICE.

Prairie View A&M University adopte la technologie agricole numérique de FarmERP

FarmERP, basé en ville, a présenté sa technologie agricole numérique avancée au Collège d’agriculture, d’alimentation et de ressources naturelles (CAFNR) de l’Université Prairie View A&M au Texas, aux États-Unis. Cette technologie sera mise en œuvre dans les deux fermes du Collège CAFNR, Governor Bill et Vara Farm, couvrant une superficie combinée d’environ 900 acres. Ces déploiements contribueront de manière significative à soutenir les programmes universitaires, de vulgarisation et de recherche, favorisant les progrès de la recherche et de l’innovation dans l’agriculture, avec un accent particulier sur la prévisibilité, la rentabilité et la productivité – souvent appelés les 3P.

Sanjay Borkar, PDG de FarmERP, a déclaré : « Les fermes dédiées de l’Université Prairie View A&M servent depuis longtemps de plates-formes pour des expériences d’enseignement pratiques et pratiques de haute qualité, des recherches percutantes et des programmes de vulgarisation et universitaires attrayants. Dans le cadre du projet intitulé « Informations agricoles à la demande », FarmERP a introduit sa technologie dans ces fermes. Les responsabilités de FarmERP englobent la gestion des activités d’élevage, y compris les chèvres et les bovins, avec un haut degré de personnalisation pour répondre aux besoins spécifiques des exploitations. De plus, FarmERP collaborera avec l’université pour étendre ses services aux agriculteurs locaux à travers des activités de sensibilisation et de vulgarisation. Ce support complet comprend des tâches telles que l’enregistrement des agriculteurs et des exploitations agricoles, la géolocalisation de leurs emplacements, la réponse à leurs requêtes et la fourniture d’une assistance consultative, le tout facilité par FarmERP.