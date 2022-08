Bitpay ajoute le support APE et EUROC – Le géant de la vente au détail de luxe Gucci accepte les paiements Apecoin

Le 2 août, le fournisseur de services de paiement crypto basé à Atlanta, Bitpay, a déclaré qu’il avait étendu son support de qualité crypto avec 2 actifs crypto complètement différents. Bitpay a révélé que la société avait intégré l’apecoin et la pièce d’unité monétaire dans la plate-forme de l’entreprise. Par conséquent, le détaillant de luxe et designer Gucci a déclaré qu’il serait le principal marchand à accepter simplement l’apecoin via Bitpay.

APE et EUROC désormais pris en charge par la plate-forme de paiement de Bitpay, Gucci devient le premier marchand à accepter l’APE via les services de Bitpay

Bitpay a ajouté 2 nouveaux actifs cryptographiques à la plate-forme de paiement de l’entreprise lorsque le processeur de paiement de Bitpay acceptait déjà les devises numériques comme le bitcoin, le bitcoin money, l’ethereum, le xrp, le dogecoin, le shiba inu et le litecoin.

Parallèlement à ces pièces, Bitpay prend en charge de nombreux actifs stables, comme la pièce USD de Circle (USDC). Cette semaine, Bitpay a élargi les choix de la plateforme en ajoutant l’apecoin (APE) et la pièce d’unité monétaire (EUROC).

Apecoin (APE) est réputé pour être une qualité cryptographique conçue pour le métaverse Bored Ape Lodge (BAYC) connu sous le nom de “Otherside”. La pièce d’unité monétaire en monnaie numérique (EUROC) est le nouveau stablecoin Circle soutenu par 1: 1 avec l’unité monétaire (EUR).

Les deux actifs cryptographiques ont été lancés cette année et Bitpay précise que le détaillant et designer chic Gucci sera le principal marchand à accepter simplement APE via le système de Bitpay dans les magasins américains.

Gucci accepte déjà 10 actifs cryptographiques complètement différents et le co-fondateur et PDG de Bitpay, Stephen, a essayé les marchands de luxe susmentionnés comme Gucci, a demandé à Bitpay de soutenir APE et donc le nouveau stablecoin EUROC basé sur l’euro.

“Nous avons ajouté l’apecoin et la pièce en euros parce que les clients de nos partenaires commerciaux de luxe l’ont demandé”, a déclaré ci-dessus lors d’une déclaration envoyée à Bitcoin.com News. Bitpay a également expliqué que les détenteurs d’apecoin tireront parti de la pièce avec la Bitpay Mastercard.

Apecoin est classé 33e sur plus de 30 000 capitalisations boursières de qualité crypto ET il a atteint un sommet incomparable il y a 3 mois, le 28 avril 2022. À ce moment-là, APE a atteint 26,70 $ par jeton et ces jours-ci, apecoin est en baisse de 74,5 % par rapport à la valeur incomparable.

Circle a introduit une pièce en euros au cours de la période 2022 et, par conséquent, la gamme de pièces stables indexées sur l’euro s’est élevée à 1 683 % depuis 2020. Avant de prendre en charge EUROC, Bitpay prenait déjà en charge 5 pièces stables ancrées en USD BUSD, DAI, GUSD, USDP et USDC.

