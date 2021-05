Bitcoin, une idée fausse de la crypto pourrait le propulser à 250k $: Mark Yusko

Bitcoin a peut-être du mal à revenir au-dessus de 60000 $, mais Mark Yusko de Morgan Creek Capital Management vise encore plus haut.

Le fondateur et directeur des investissements de la société de gestion d’investissement prédit que la crypto-monnaie pourrait atteindre 250000 dollars d’ici cinq ans. Il dit que la clé est que c’est bien plus qu’un simple signe de valeur – quelque chose qu’il pense que de nombreux investisseurs négligent et sous-estiment.

« Il s’agit simplement d’adoption du réseau et d’une utilisation accrue », a déclaré vendredi Yusko au « Trading Nation » de CNBC. « C’est un réseau et les réseaux se développent de manière exponentielle. C’est le réseau le plus rapide de l’histoire avec une valeur d’un billion de dollars, juste après les FAANGS qui ont pris, vous savez, 15 à 20 ans selon celui que vous regardez. à. »

Yusko fonde son objectif de 250 000 $ sur une équivalence en or. Si la valeur monétaire de l’or est de 4 billions de dollars, alors l’or numérique devrait atteindre ce total – une somme qui place le prix à un quart de million de dollars par pièce.

« Ce qui manque aux gens, c’est une évolution technologique de la puissance de calcul qui ne disparaît pas », a-t-il déclaré. « C’est un réseau informatique puissant qui va devenir le protocole de couche de base pour l’Internet de valeur. »

Ce n’est pas seulement le bitcoin qui s’est rallié cette année. Litecoin et Ethereum sont tous deux en hausse à trois chiffres, tandis que le crypto Dogecoin « meme » a gagné plus de 13000%.

Le Bitcoin est toujours l’étalon-or dans le monde de la cryptographie, dit Yusko. Il le compare à la manière dont Internet fonctionne. Bitcoin est le protocole de couche de base comme TCP / IP, la base qui permet aux ordinateurs de se connecter et de communiquer, tandis qu’un crypto comme Ethereum s’apparente à «www dot», la «boîte à outils» pour construire sur cette base.

« Donc, oui, il y a de la place pour quelques protocoles pour survivre, mais il y a des milliers de pièces et Doge est dans cette catégorie qui sont vraiment inutiles, ce ne sont que des jetons utilitaires qui n’ont pas de valeur sous-jacente ou de cas d’utilisation et ils vont disparaissent finalement », a déclaré Yusko.

Le Bitcoin est en hausse de 98% en 2021. Il a cependant connu des difficultés au cours du mois dernier, augmentant d’un peu plus de 2%.