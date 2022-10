Bitcoin tombe pour commencer la semaine alors que les investisseurs anticipent les données sur l’inflation

Bitcoin lundi est tombé à son plus bas niveau en plus d’une semaine alors que les investisseurs ont continué à digérer de solides données sur l’emploi de vendredi qui ont poussé les actifs à risque, y compris les crypto-monnaies, encore plus profondément dans le rouge.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a baissé d’environ 1,3 % à 19 213,00 $, selon Coin Metrics. Plus tôt dans la journée, il est tombé à 19 134,88 $. Éther a chuté d’environ 1%, à 1 307,58 $ après être tombé à 1 297,07 $.

“Aujourd’hui, il semble y avoir de la nervosité et de l’atténuation des risques sur tous les marchés à l’approche de la publication de l’IPC de jeudi”, a déclaré Riyad Carey, analyste de recherche chez Kaiko. “Bitcoin évolue étroitement avec les actions et je m’attends à ce que cela continue car il n’y a pas eu beaucoup de catalyseurs spécifiques à la cryptographie ces dernières semaines. Je m’attends également à une volatilité importante jeudi, avec une hausse ou une baisse en fonction du chiffre de l’inflation. “

Jeudi, le Bureau of Labor Statistics publiera l’indice des prix à la consommation de septembre. Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendent à ce que l’IPC global affiche une augmentation mensuelle de 0,3 % et un gain annuel de 8,1 %. Les investisseurs surveillent ces mises à jour de près pour trouver des indices sur la prochaine étape de la Réserve fédérale dans sa lutte pour faire baisser l’inflation.

“Nous pensons qu’il y a un récit de construction selon lequel les banques centrales commencent à faire des erreurs de politique”, a déclaré James Butterfill, responsable de la recherche chez CoinShares, à CNBC, citant les interventions de la Banque d’Angleterre, les inquiétudes concernant le complot de la Fed et les timides hausses des taux d’intérêt par le Banque centrale européenne.