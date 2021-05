Bitcoin tombe en dessous de 36 000 $ alors que les crypto-monnaies glissent à nouveau

Le prix du bitcoin a pris un autre coup vendredi, car d’autres crypto-monnaies, notamment l’éther et le doge, ont également vu leur valeur chuter.

Bitcoin se négociait à 35 292 $ vers 8 h HE et a chuté de plus de 9 % au cours des dernières 24 heures, selon les données de Coin Metrics.

La crypto-monnaie la plus populaire au monde a tenté de se redresser après une semaine de troubles qui a vu son prix chuter de 30% à environ 30 000 $ la semaine dernière.

Il est brièvement remonté au-dessus de 40 000 $ mercredi avant de perdre une partie de ces gains.

Ailleurs, le prix d’ethereum a chuté d’environ 12% au cours des dernières 24 heures à 2 426 $ la pièce, tandis que le prix de dogecoin a chuté d’environ 8% à 3 cents.

Les crypto-monnaies continuent de diviser l’opinion. Dans une note de 41 pages la semaine dernière, les analystes de Goldman ont partagé leur point de vue sur la question de savoir si les bitcoins et l’ethereum devraient être considérés ou non comme une classe d’actifs.

La dernière baisse des prix intervient un jour après que le taureau de longue date du bitcoin, Cathie Wood, fondatrice et PDG d’Ark Investment Management, a fait valoir que le bitcoin avait sa place dans le monde de la déflation.

Les marchés émergents – où les devises sont souvent étroitement liées à la cyclicité des prix des matières premières – pourraient à terme stimuler la surperformance du bitcoin, a-t-elle déclaré.

« Je pense que ce qui se passera alors que leurs devises seront sous pression, la vitesse de leur argent augmentera à mesure que de plus en plus de leurs populations passeront au bitcoin et à d’autres crypto-monnaies et actifs », a déclaré Wood lors de la conférence Consensus 2021 de CoinDesk jeudi.