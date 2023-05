Bitcoin tombe en dessous de 27 000 $ alors que les créateurs de marché de la cryptographie se retirent du commerce américain

Les prix de la crypto ont glissé jeudi alors que les investisseurs pesaient un reportage sur deux des plus grands fournisseurs de liquidités institutionnels rappelant leurs activités de crypto-trading aux États-Unis

Bitcoin a chuté de près de 3% à 26 937,29 $, selon Coin Metrics, tandis que éther a perdu 3,1 % pour s’échanger à 1 793,82 $. Ils sont sur le point de terminer la semaine en baisse de plus de 8% et 9%, respectivement.

Plus tôt cette semaine, Bloomberg a rapporté que Jane Street et Jump Crypto, deux des plus grands créateurs de marché de la cryptographie, prendront du recul par rapport au commerce de la cryptographie aux États-Unis alors que les régulateurs du pays poursuivent leur répression de l’industrie naissante. « Crypto World » de CNBC a contacté les entreprises. Jane Street a refusé de commenter et Jump n’a pas répondu.

« En général, nous allons assister à des fluctuations de prix beaucoup plus importantes dans les deux sens, car de nombreux grands teneurs de marché ont considérablement réduit leur offre », a déclaré David Wells, PDG d’Enclave Markets.

« Les grands teneurs de marché créent plus de stabilité des prix en raison de la liquidité qu’ils fournissent », a-t-il ajouté. « Vous verrez des écarts plus fréquents de haut en bas car les carnets de commandes sont généralement plus minces. »