Bitcoin tombe en dessous de 26 000 $ après que la SEC a poursuivi l’échange de crypto Binance

STR | Nurphoto via Getty Images

La détérioration du climat macroéconomique et l’effondrement de géants de l’industrie tels que FTX et Terra ont pesé sur le prix du bitcoin cette année.

Les prix des crypto-monnaies ont chuté lundi après que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, d’avoir enfreint les lois sur les valeurs mobilières.

Bitcoin a chuté d’environ 5,5% à 25 719,60 $ à son plus bas niveau depuis mars, selon Coin Metrics. Éther a glissé de 5% à 1 806,68 $.

Pièce Binance un jeton utilisé pour payer les frais de transaction et de négociation sur la bourse Binance, a chuté de 9 %.

Les baisses sont survenues après que la SEC a allégué que Binance et son co-fondateur, Changpeng Zhao, avaient mélangé des milliards de dollars de fonds d’investisseurs avec les leurs et violé les lois sur les valeurs mobilières. La plainte fait suite à une plainte similaire contre Binance de la Commodity Futures Trading Commission plus tôt cette année.

La poursuite est le dernier développement de la répression de cette année contre l’industrie de la cryptographie par les régulateurs américains. Depuis janvier, la SEC a accusé Kraken, Genesis et Gemini Trust d’offrir des titres non enregistrés aux investisseurs et a averti Coinbase des charges potentielles sur les titres.

La semaine dernière, Bitcoin a clôturé son pire mois de négociation depuis novembre, terminant le mois de mai en baisse de 7,9 % après s’être négocié dans une fourchette étroite comprise entre 26 000 $ et 28 000 $. Les analystes techniques considèrent que 25 200 $ sont le niveau clé à surveiller pour le bitcoin à la baisse.