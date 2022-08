Bitcoin tombe en dessous de 20 000 $ au niveau le plus bas depuis la mi-juillet alors que les investisseurs abandonnent les actifs à risque

Les dépôts de bilan de Celsius et Voyager ont soulevé des questions sur ce qu’il advient de la crypto des investisseurs lorsqu’une plate-forme tombe en panne.

Le bitcoin est tombé en dessous de 20 000 dollars lundi alors que les investisseurs ont abandonné les actifs à risque après que la Réserve fédérale a affirmé son engagement en faveur d’un resserrement agressif.

La plus grande monnaie numérique du monde a chuté de 5% par rapport à la clôture de vendredi pour atteindre un creux de 19 526 dollars du jour au lendemain, un niveau jamais vu depuis le 13 juillet, selon les données de Coin Metrics. D’autres jetons numériques majeurs ont également été vendus, l’éther tombant à 1 423 $, son plus bas niveau en un mois.

La forte baisse des crypto-monnaies a coïncidé avec une forte vente d’actions américaines, déclenchée par l’engagement ferme du président de la Fed, Jerome Powell, de stopper l’inflation à Jackson Hole. Le Dow Jones Industrial Average a perdu 1 000 points vendredi après que Powell a déclaré qu’il s’attend à ce que la banque centrale continue d’augmenter les taux d’intérêt d’une manière qui causera “quelques douleurs” à l’économie américaine. Les contrats à terme ont indiqué plus de pertes lundi.

“Bitcoin s’est affaibli après que le président de la Fed, Powell, n’a pas hésité à répéter que la Fed resserrera sa politique pour faire baisser l’inflation”, a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché chez Oanda. “Les actifs risqués sont en difficulté car la lutte de Powell contre l’inflation restera agressive même si elle déclenchera un ralentissement économique.”

Bitcoin a baissé de plus de 3% la semaine dernière pour sa troisième semaine négative en quatre. La crypto-monnaie a baissé de plus de 50 % cette année et reste à 70 % de son prix record de 68 990,90 $ atteint en novembre.

Le marché de la cryptographie a été en proie à un certain nombre de problèmes, notamment l’effondrement du stablecoin algorithmique terraUSD, qui a déclenché une série d’événements qui ont conduit à la faillite de la plateforme de prêt Celsius et du fonds spéculatif Three Arrows Capital.