Bitcoin tombe en dessous de 19 000 $ après le dernier rapport sur l’inflation aux États-Unis

Les prix ont chuté jeudi après que l’indice des prix à la consommation pour le mois de septembre a montré une augmentation légèrement plus importante que prévu de l’inflation malgré les hausses de taux agressives que la Réserve fédérale a mises en place pour lutter contre les hausses de prix.

Les crypto-monnaies se négocient principalement latéralement depuis la fin du mois d’août, le bitcoin se situant à moins de 19 000 dollars. Cela a été un niveau clé à surveiller pour les analystes, qui disent qu’une cassure en dessous pourrait conduire à de nouveaux creux en dessous de ceux atteints en juin, lorsque le bitcoin est tombé en dessous de 17 800 $ et l’éther en dessous de 900 $.

Le prix de bitcoins a chuté de 4 % à 18 388,00 $, et éther a glissé de 6% à 1 216 $, selon Coin Metrics.

Les prix des crypto-monnaies ont chuté jeudi à de nouveaux plus bas d’octobre après que les données clés sur l’inflation aux États-Unis soient devenues plus chaudes que prévu.

“Les marchés n’ont pas tendance à accepter les taux d’inflation élevés car ils entraînent généralement de nouvelles hausses de taux”, a déclaré Steve McClurg, directeur des investissements chez Valkyrie Investments. “Compte tenu de ce que nous savons de l’objectif déclaré de Powell en ce moment et du fait que nous sommes dans ce qui semble être une profonde récession, il est logique que nous soyons en panne aujourd’hui.”

“Nous croyons fermement que les marchés n’ont pas encore atteint un creux et qu’il y a encore probablement une autre baisse de 10 à 15% pour les actifs numériques, et encore plus pour les actions”, a-t-il ajouté.

Les actions cryptographiques ont chuté avec les prix des actifs numériques. Coinbase a perdu environ 11 %, Microstrategy a chuté de 8 % et Silvergate Bank a baissé d’environ 7 %.