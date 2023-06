Bitcoin tombe brièvement en dessous de 25 000 $, Tether tombe sous l’ancrage du dollar

Pour les crypto-monnaies, « cela n’a pas grand-chose à voir avec le FOMC, mais plus avec une liquidité plus mince et un sentiment faible », a déclaré Michael Safai, associé directeur chez Dexterity Capital. « Compte tenu de la faiblesse actuelle des volumes de transactions, un ordre de vente important (mais pas massif) suffit à déclencher des liquidations. »

Bitcoin a réduit la plupart de ses pertes du jeudi matin dans l’après-midi alors que les traders envisageaient la possibilité du premier ETF bitcoin au comptant aux États-Unis, à la suite d’un CoinDesk rapport que BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, est sur le point de déposer une demande pour un ETF bitcoin. Cependant, le rapport était peu détaillé et ne précisait pas comment il serait exposé, que ce soit en suivant les bitcoins au comptant ou les contrats à terme sur les bitcoins.

Et la pression de vente pesait sur Attache (USDT), qui a perdu son ancrage au dollar américain sur la plupart des bourses jeudi, tombant à 99 cents lors de sa plus forte baisse depuis novembre.

Jeudi, bitcoins était inférieur de plus de 1% à 25 439,77 $, selon Coin Metrics. Auparavant, il était tombé à 24 766,52 $. Éther a chuté de plus de 3% à 1 667,56 $.

L’action sur les prix a été tiède cette semaine, tandis que le sentiment a été négatif après que la Securities and Exchange Commission a refroidi l’industrie en poursuivant Coinbase et Binance et a remis en question le statut réglementaire de plusieurs pièces populaires qu’elle considérait comme des « titres d’actifs crypto ». C’était le dernier développement d’une répression continue par les régulateurs qui pèse sur l’industrie depuis le début de l’année.

« Une plus grande confusion sur la légalité des altcoins populaires maintient le capital à l’écart, et il faudra une longue série de bonnes nouvelles ou pas de nouvelles pour que les commerçants se sentent enthousiasmés par une reprise », a déclaré Safai. « Les prix du bitcoin resteront relativement dans une fourchette comprise entre 25 000 et 27 000 dollars jusqu’à ce que la prochaine série de titres réglementaires nous dise si nous nous dirigeons vers une résolution ou encore plus d’obscurcissement. »